Бернарду Силва хочет играть за «Барселону» и сообщил об этом Пепу и агенту Мендешу (Diario Sport)

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Полузащитник Бернарду Силва готов покинуть «Манчестер Сити».

По сведениям Diario Sport, португалец в следующем сезоне хочет выступать за «Барселону». Об этом он сообщил Жорже Мендешу, своему агенту, и Пепу Гвардиоле, главному тренеру «горожан».

«Блауграна» тоже хотела бы его приобрести, однако существует ряд преград.

Во-первых, Гвардиола предпочел бы сохранить игрока. Во-вторых, «Ман Сити» оценивает хавбека в 100 млн евро и не собирается идти на существенные уступки, каталонцы же хотят заплатить за футболиста на 40 млн меньше.

В прошлом сезоне 27-летний Силва провел 35 матчей в АПЛ, забив 8 мячей. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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