Адвокат Федотова не подтвердил службу игрока на Новой Земле: «Это все домыслы»

Адвокат Ивана Федотова прокомментировал информацию о службе хоккеиста на Новой Земле.

Ранее появилась информация о местонахождении вратаря сборной России.

Федотов находится в Мурманской области и, предположительно, будет служить на Новой Земле в Северном Ледовитом океане.

– Правда ли, что Федотов сейчас находится в Североморске для прохождения службы на архипелаге Новая Земля?

– Это все домыслы, – ответил Алексей Пономарев.

Федотов не выходит на связь и, кажется, сейчас в Североморске. Еще раз пытаемся разобраться, что происходит