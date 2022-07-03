Владислав Третьяк: «Тема с Федотовым – без комментариев»

Президент ФХР отказался комментировать ситуацию с вратарем .

В пятницу стало известно о задержании голкипера в Санкт-Петербурге. Военная прокуратура считает 25-летнего хоккеиста, недавно подписавшего контракт с «Филадельфией», уклонистом от армии.

Сейчас вратарь сборной России, предположительно, отправлен в Североморск. Связи с ним в данный момент нет, поэтому точная информация о его местонахождении отсутствует.

«Тема с Федотовым – без комментариев», – заявил .

Вратаря сборной России весь день искала полиция, чтобы забрать в военкомат. Что вообще происходит???