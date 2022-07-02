«Тур де Франс». 3-й этап. Пелотон преодолеет 182 км с тремя подъемами

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3 июля пройдет третий этап веломногодневки «Тур де Франс». Пелотон преодолеет 182 км с тремя подъемами.

«Тур де Франс»

3-й этап

Вайле – Сеннерборг, Дания

182 км

Профиль/Карта

Начало – 14.15 по московскому времени. 

Общий зачет (после второго этапа)

1. Воут ван Арт (Бельгия, Jumbo-Visma) – 4.49,50

2. Ив Лампарт (Бельгия, Quick-Step Alpha Vinyl) – 0,01

3. Тадей Погачар (Словения, UAE Team Emirates) – 0,08

4. Филиппо Ганна (Италия, INEOS Grenadiers) – 0,11

5. Мадс Педерсен (Дания, Trek-Segafredo) – 0,12

6. Матье ван дер Пул (Нидерланды, Alpecin-Fenix) – 0,14

7. Йонас Вингегард (Дания, Jumbo-Visma) – 0,16

8. Примож Роглич (Словения, Jumbo-Visma) – 0,17

9. Бауке Моллема (Нидерланды, Trek – Segafredo) – 0,18

10. Дилан Тойнс (Бельгия, Bahrain – Victorious) – 0,21...

21. Александр Власов (Россия, BORA – hansgrohe)

Расписание веломногодневки «Тур де Франс-2022»

Составы всех команд на «Тур де Франс-2022»

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