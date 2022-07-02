«Тур де Франс». 3-й этап. Пелотон преодолеет 182 км с тремя подъемами

3 июля пройдет третий этап веломногодневки «Тур де Франс». Пелотон преодолеет 182 км с тремя подъемами.
«Тур де Франс»
3-й этап
Вайле – Сеннерборг, Дания
182 км
Начало – 14.15 по московскому времени.
Общий зачет (после второго этапа)
1. Воут ван Арт (Бельгия, Jumbo-Visma) – 4.49,50
2. Ив Лампарт (Бельгия, Quick-Step Alpha Vinyl) – 0,01
3. Тадей Погачар (Словения, UAE Team Emirates) – 0,08
4. Филиппо Ганна (Италия, INEOS Grenadiers) – 0,11
5. Мадс Педерсен (Дания, Trek-Segafredo) – 0,12
6. Матье ван дер Пул (Нидерланды, Alpecin-Fenix) – 0,14
7. Йонас Вингегард (Дания, Jumbo-Visma) – 0,16
8. Примож Роглич (Словения, Jumbo-Visma) – 0,17
9. Бауке Моллема (Нидерланды, Trek – Segafredo) – 0,18
10. Дилан Тойнс (Бельгия, Bahrain – Victorious) – 0,21...
21. Александр Власов (Россия, BORA – hansgrohe)
Расписание веломногодневки «Тур де Франс-2022»