Непомнящий – первый шахматист в истории, выигравший турнир претендентов два раза подряд

Россиянин Ян Непомнящий стал первым шахматистом в истории, которому удалось выиграть турнир претендентов два раза подряд.

Турниры претендентов проводились 12 раз в разные годы. Россияне выигрывали его трижды – в 2016-м победил , в 2020-м и 2022-м – Ян Непомнящий.

С 1965 по 2011 вместо турнира претендентов были матчи претендентов – они проходили по другой системе.

Теперь Непомнящий сыграет в матче за шахматную корону с норвежцем . Он уже встречался с Карлсеном в этом матче в конце 2021-го – в прошлый раз норвежец крупно обыграл россиянина (7,5:3,5).

В декабре Карлсен заявил, что может отказаться от участия в матче за шахматную корону, если турнир претендентов выиграет не из Франции. Весной 2022-го он подтвердил, что все еще подумывает об отказе от матча.

Если Карлсен откажется, то потеряет титул чемпиона мира, а в матче за шахматную корону сыграют Непомнящий и занявший второе место на турнире претендентов. На данный момент вторыми идут американец и китаец Дин Лижэнь.

Матч на первенство мира пройдет в 2023 году, место его проведения пока не выбрано.

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