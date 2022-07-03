«Спартак» получит от ПСВ за Тила максимум 4 млн евро с учетом бонусов. Контракт – на 4 года

Полузащитник Гус Тил близок к переходу из в .

Как пишет Voetbal International, клубы достигли принципиальной договоренности о трансфере 24-летнего футболиста. «Спартак» получит от ПСВ максимум 4 млн евро. Бонусы уже включены в эту сумму.

Хавбек, в минувшем сезоне выступавший за «Фейеноорд» на правах аренды, подпишет с ПСВ соглашение сроком на 4 года. Условия контракта уже тоже согласованы.

Тил не был заинтересован в возвращении в «Спартак». Его контракт с красно-белыми рассчитан до лета 2024 года. О трансфере еще не объявили из-за ограничений, наложенных на российские клубы, – они осложняют процесс перехода.

Тил мог приостановить контракт со «Спартаком» на сезон, но не стал этого делать, а организовать полноценный трансфер из российского клуба сейчас непросто.

Напомним, игрок перешел в «Спартак» из АЗ в августе 2019 года за 15 миллионов евро.

В минувшем сезоне Тил забил 21 гол и отдал 5 передач в 49 матчах за «Фейеноорд» во всех турнирах. Его статистику можно изучить здесь.