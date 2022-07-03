Тихонов о задержании Федотова: «У нас нет закона, губернаторы – ворье. Надо было валить, если уже подписал контракт с «Филадельфией»

Александр Тихонов прокомментировал задержание вратаря Ивана Федотова

В пятницу появилась информация о задержании голкипера сборной России в Санкт-Петербурге. Военная прокуратура считает 25-летнего вратаря, недавно подписавшего контракт с «Филадельфией», уклонистом от армии.

Федотов, предположительно, отправлен в Североморск. Связи с ним сейчас нет, поэтому точная информация о его местонахождении отсутствует.

– Кто виноват? У нас нет закона. Вы видели сейчас, что полковник один проворовался – у него деньги тоннами измеряют. У нас это регулярно показывают: губернаторы – ворье.

Я не хочу округлять, конечно, но я не видел, чтобы ни один слесарь или мы, спортсмены, что-то украли. О чем тут еще говорить?

– Федотов – серебряный призер Олимпиады, обладатель Кубка Гагарина, а его приезжают забирать 10 человек. Может быть, стоит вести себя более аккуратно с известными спортсменами?

– Не только со спортсменами, но и со всеми гражданами. Если он уже подписал контракт с «Филадельфией», надо было валить. Теперь ему нелегко придется.

– Не спровоцирует ли история с Федотовым массовый отток молодых российских хоккеистов в Америку?

– Я в этом не сомневаюсь. Это такой очень далеко не положительный пример. Не такими методами надо действовать.

Мне стыдно за страну, когда у нас каждый день по телевизору показывают объявления «Помогите ребенку». Ребенок заболел, а операцию могут сделать только в Германии, а говорят, что у нас лучшая медицина в мире. На телевидении обращаются за помощью к нищему населению, и тут же печатают про полковника, у которого нашли бешеные деньги. Вот где парадокс.

В сентябре будет два года, как сидит Александр Кравцов, наш руководитель делегации, который шел на Олимпиаде в Сочи рядом с президентом. Абсолютное отсутствие доказательств и вины. Все прекрасно знают, что там нет состава преступления. Люди готовы уехать, чтобы с ними такое не случилось.

Уедут – и правильно сделают. Вот когда это безобразие прекратится, тогда можно спокойно говорить о том, чтобы создавать все условия и законы, – сказал четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону.

Что нужно знать об Иване Федотове: родился в Финляндии, тренировался у спецназовцев США, прыгал со скалы на Кубе

Вратаря сборной России весь день искала полиция, чтобы забрать в военкомат. Что вообще происходит???