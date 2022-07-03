Адвокат Федотова: «У него есть проблемы с позвоночником и со стопами с детства. Все жалобы были проигнорированы. Сказали, что все – в воинскую часть»

Адвокат Ивана Федотова сообщил, что вратаря хотели отправить в воинскую часть.

В пятницу появилась информация о задержании голкипера сборной России в Санкт-Петербурге. Военная прокуратура считает 25-летнего вратаря, недавно подписавшего контракт с «Филадельфией», уклонистом от армии.

Сообщалось, что в военкомате Федотов пожаловался на боли в желудке и возможное отравление.

Хоккеист был доставлен в Боткинскую инфекционную больницу. Затем игрока отправили на дополнительное обследование в военно-медицинскую академию, а потом – в военно-морской госпиталь.

«После того, как его задержали, он оказался на городском призывном пункте Санкт-Петербурга, который почему-то до последнего скрывал информацию об этом.

Была проведена медицинская комиссия, при этом Федотов предложил предоставить медицинские документы, у него есть проблемы с позвоночником и со стопами с детства. Все его жалобы были проигнорированы.

В жалобе в районный суд мы просим признать незаконными решение военкомата о призыве Федотова на службу и отменить его.

Ему сказали, что все – он отправляется в воинскую часть. По-моему, в Пушкино его хотели направить», – рассказал Алексей Пономарев.

Вратаря сборной России весь день искала полиция, чтобы забрать в военкомат. Что вообще происходит???