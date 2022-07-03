Роналду готов уйти из «МЮ», Федотову может грозить до 2 лет тюрьмы за уклонение от армии, Мхитарян в «Интере», Надаль в 1/8 финала «Уимблдона» и другие новости утра

1. Роналду попросил «Манчестер Юнайтед» продать его, если поступит хорошее предложение, Криштиану хочет играть в Лиге чемпионов. Среди претендентов на 37-летнего португальца сразу объявился «Наполи» (ранее писали про «Челси», «Баварию» и «Рому»), а вот «ПСЖ» подписывать форварда этим летом не собирается. Однако «МЮ» сообщил футболисту, что не отпустит его летом, клуб хочет, чтобы Роналду отработал контракт.

2. Вратарю сборной России Ивану Федотову может грозить до 2 лет лишения свободы за уклонение от службы в армии, представитель ФХР занимается его делом. «Филадельфия» может заморозить контракт с хоккеистом на год в случае открытия уголовного дела.

Экс-игрок ЦСКА находится в 1-м военно-морском клиническом госпитале в Санкт-Петербурге. В военкомате он жаловался на боли в желудке и возможное отравление, но, кажется, у Ивана «обострение гастрита на фоне нервного стресса». Адвокат Федотова заявил: «Процедура призыва нарушена, ему делали какие-то уколы, в тяжелом состоянии хотят перевести в военный следственный орган». При этом решение о призыве 25-летнего вратаря обжаловано в суде и приостановлено.

3. Надаль, ван де Зандшульп, Фриц, де Минаур, Гарин вышли в 1/8 финала «Уимблдона», Циципас выбыл. Бадоса, Халеп пробились в 1/8 финала, Швентек (прервалась 37-матчевая серия побед), Гауфф, Крейчикова выбыли.

4. Трансферы. «Интер» объявил о переходе Мхитаряна на правах свободного агента. «МЮ» увеличил предложение по Лисандро до 41+4 млн евро. «Аякс» хочет 50 млн. «Челси» предложит 70 млн евро и бонусы за де Лигта. «Ман Сити» и «Бавария» слали «Юве» запросы, но не более того. «Базель» объявил о возвращении Чалова в ЦСКА после аренды.

«Барселона» планирует потратить 200 млн евро на трансферы этим летом и подписать Левандовского, Кунде, Бернарду и Рафинью. Первая пара новичков уже есть: сине-гранатовые представят Кессиэ в среду, Кристенсена – в четверг. А вот Депай не входит в планы Хави, и «Барса» готова продать Мемфиса за 25 млн евро. Но главное: «Барселона» и Дембеле в шаге от соглашения, контракт будет рассчитан до 2024 года, зарплата – на 40% меньше.

5. В квалификации Гран-при Великобритании Сайнс впервые в карьере выиграл поул, Ферстаппен – 2-й, Леклер – 3-й.

6. НХЛ и клубы опасаются, что российские игроки не вернутся в лигу из России. Александр Овечкин, к слову, пока отрывается в Москве – посетил концерт группы «Руки Вверх!» в «Лужниках» и исполнил фрагмент песни «Крошка моя» со сцены.

7. «Спартак» разгромил «Енисей» (3:0) в товарищеском матче (при тренере Абаскале у клуба 2 победы и ничья, дальше – «Зенит»), «Ростов» обыграл «Кубань» (2:0), «Оренбург» победил «Газиантеп» (2:1).

8. Валиевой поставят новую короткую программу под музыку из «Интерстеллара». Камила, кстати, стала почетным гостем Сабантуя в Москве.

9. Новости НБА. «Кливленд» подпишет с Дариусом Гарлэндом крупнейший контракт в истории клуба – 193 млн долларов за 5 лет. «Селтикс» и «Пеликанс» могут побороться за Кевина Дюрэнта. Форварду «Хорнетс» Майлзу Бриджесу предъявлено обвинение в домашнем насилии.

10. Джо Байден наградит четырехкратную олимпийскую чемпионку по спортивной гимнастике Симону Байлс Президентской медалью свободы.

11. ЛГБТ-фанаты «Арсенала» «Геи-канониры» поучаствуют в параде гордости в Лондоне, их провожали Артета и команда, Гуннерзавр поехал с болельщиками. «Ювентус» продает футболки с радужным логотипом, выручка пойдет в фонд, созданный на средства от ЛГБТ-парада в Милане. Кубок Стэнли по ошибке доставили гей-паре, живущей по соседству с Ландескугом.

12. Феррьери Капути стала первой женщиной-арбитром в истории Серии А. Ей 31 год.

13. Якобсен победил на 2-м этапе «Тур де Франс», ван Арт стал 2-м и возглавил общий зачет, Педерсен – 3-й, Власов финишировал в общей группе.

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«Хоть мировых рекордов не рисуют, и то ладно. В 12,84 вообще не верю». Шубенков усомнился в результате Аллена, показавшего третье время в истории 110 м с/б

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