Семак о Суперкубке: «Победы «Зенита» подогревают волну негатива. Сильных никто не любит»

Главный тренер высказался об игре за .

– Последний матч межсезонья. Был ли первичный анализ ? Что думаете об Абаскале?

– Пока нет. До матча будет достаточно времени, мы сможем проанализировать, постараться максимально возможно изучить игру. Игроков мы знаем, рисунок нового главного тренера пока еще не смотрели.

– Насколько для вас Суперкубок был важен раньше? Изменилось ли что-то сейчас с учетом всех обсуждений? Я удивлен такому бурному обсуждению матча за Суперкубок, который раньше не выглядел таким важным трофеем.

– Действительно, идет нагнетание ситуации. Все понимают, что Суперкубок – если не выставочный, то предваряющий чемпионат матч.

Ввиду принципиальности соперников в этом сезоне повышенное внимание. Победы «Зенита» последних лет подогревают волну негатива. Это понятно: сильных никто не любит. С таким давлением мы и работаем, в этом нет ничего страшного.

«Спартак» принимал Суперкубок, когда он играл в «Лужниках». играл на своем поле. Мы играли в Москве, и этот вопрос никогда не обсуждался. Оставим это на компетенцию людей, которые об этом говорят.

Наше дело – готовиться, максимально хорошо делать свою работу, чтобы показывать интересный футбол, – передает слова тренера корреспондент Sports.ru Александр Дорский.