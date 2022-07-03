Роналду хочет уйти из «МЮ» из-за отсутствия трансферов – он не чувствует амбиций. Проблем с тен Хагом у него нет

Стало известно, почему хочет уйти из .

Португалец действительно хочет сменить клуб, сообщает журналист Фабрицио Романо, ссылаясь на источники, близкие к футболисту, его агенту и семье Роналду. Мендеш ясно дал понять «Манчестер Юнайтед», что его клиент хочет уйти.

Это не означает, что Роналду точно покинет «МЮ» этим летом. Однако Криштиану хочет, чтобы английский клуб рассмотрел предложения о его трансфере, если они поступят.

Роналду недоволен нынешней ситуацией в «Юнайтед» и разочарован трансферной политикой клуба. К началу июля у «МЮ» нет новичков, и это очень расстраивает Криштиану. Он ждал, что к этому моменту команда усилится. Поэтому Роналду не хочет оставаться в «МЮ» – он не чувствует амбиций у клуба.

При этом с новым тренером команды Эриком тен Хагом у форварда проблем нет – Роналду считает, что это очень хороший специалист.

В минувшем сезоне 37-летний форвард забил 24 гола и отдал 3 передачи в 39 матчах за «МЮ» во всех турнирах. Его статистика доступна здесь.

Шансов на уход Роналду из «МЮ» все больше – он хочет играть в ЛЧ. Среди вариантов – «Наполи» и даже «Ювентус»