«Тампа» обменяла Макдону в «Нэшвилл» на Филиппа Майерса и Мисмаша

«Тампа» и «Нэшвилл» совершили обмен.

Защитник Филипп Майерс и нападающий Грант Мисмаш стали игроками «Лайтнинг».

Взамен «Предаторс» получили защитника Райана Макдону.

Макдона играл за «Тампу» с 2018 года. В составе клуба он стал двукратным обладателем Кубка Стэнли.

В сезоне-2021/22 защитник провел 71 матч в регулярном чемпионате и набрал 26 (4+22) очков при полезности «+15». В плей-офф на его счету 5 (1+4) баллов в 23 играх. Срок соглашения Макдоны рассчитан до конца сезона-2025/26, кэпхит – 6,75 млн долларов.

Майерс в минувшем сезоне сыграл 27 матчей в НХЛ и набрал 4 (1+3) очка при полезности «+5». В его активе также 16 игр и 7 (2+5) баллов в АХЛ. Кэпхит Майерса – 2,55 млн долларов, срок его контракта рассчитан до 2023 года.

Мисмаш еще не играл в НХЛ. В сезоне-2021/22 он провел 57 матчей в АХЛ, набрав 12 (6+6) очков. Срок его соглашения с кэпхитом 842,5 тысячи долларов рассчитан до конца сезона-2022/23.