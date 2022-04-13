Крылья Советов – Краснодар прогноз на матч 17 апреля 25-го тура РПЛ 2021/2022, прогноз на футбольный матч

В рамках 25-го тура чемпионата России сыграют команды, которые ведут борьбу за место в топ-5 РПЛ. В Самаре на поле стадиона «Солидарность Арена» пройдет матч «Крылья Советов» — «Краснодар». Начало встречи в 16:30 по московскому времени.

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«Крылья Советов» не проигрывают «Краснодару» в двух крайних очных матчах и в домашней игре считаются фаворитами, несмотря на статус «Краснодара», который идет вторым в РПЛ по игре на чужом поле. Букмекерская контора «Лига Ставок» предлагает следующие коэффициенты на основной исход и результативность матча 25-го тура РПЛ «Крылья Советов» — «Краснодар»:

1,64 на победу «Крыльев Советов»;

3,85 на ничью;

5,50 на победу «Краснодара»;

1,81 на ТМ2,5;

2,00 на ТБ2,5.

Матч первого круга завершился гостевой победой «Крыльев Советов» 1:0. Автором единственного гола стал Владислав Сарвелия. Он лучший бомбардир самарского клуба с 7 голами.

«Крылья Советов»

После зимней паузы «Крылья Советов» сыграли в 6 матчах: 2 победы, 2 ничьи и 2 поражения. Обе победы в гостях. Были обыграны «Урал» и «Сочи». На домашней арене у команды три игры в 2022 году. Ничьи 2:2 с «Арсеналом» и 1:1 с «Зенитом», а также поражение 1:2 от «Уфы». По игре на домашней арене самарский клуб на восьмом месте в чемпионате: 5 побед, 3 ничьи и 4 поражения в 12 играх. Разница голов 18:12. Всего в чемпионате 10 побед, 5 ничьих и 9 поражений. Разница голов 30:26. Это седьмой показатель в чемпионате.

На дистанции в 10 крайних туров РПЛ у подопечных Игоря Осинькина 3 победы, 4 ничьи и 3 поражения. В среднем за матч «Крылья Советов» забивают 1,1 гола, пропуская 1 мяч. 7 из 10 игр получились низовыми и только 3 на ТБ2,5. В пяти матчах забили обе команды. На домашней арене результативность выше — 1,7 гола в среднем за матч на дистанции в 10 игр.

Игру с «Краснодаром» пропустят четыре футболиста. Из-за дисквалификации не сыграет Дмитрий Цыпченко. Из-за травм не готовы сыграть Дмитрий Канунников и Матео Барач. Также не сыграет полузащитник Дмитрий Иванисеня. С риском дисквалификации следующего матча сыграют Антон Зиньковский, Денис Якуба, Иван Ломаев и Максим Глушенков.

«Краснодар»

«Краснодар» первым в РПЛ отказался от легионеров, но уход лидеров команды не сказался на наборе очков. Игра стала менее разнообразной в атаке, но более уверенной. После зимнего перерыва «быки» проиграли всего один матч. Дома «Краснодар» уступил «Динамо». Единственный мяч столичный клуб забил со спорного пенальти. Весной «Краснодар» обыграл «Рубин» 1:0, «Спартак» 261 и «Урал» 2:1. Две из трех побед в гостях. Еще один гостевой матч завершился вничью 1:1 с «Уфой». В гостевых матчах «быки» набрали 22 очка и занимают второе место в РПЛ по этому показателю. В 13 выездных встречах 6 побед, 4 ничьи и 3 поражения. Разница голов 22:14. Всего в турнире 11 побед, 6 ничьих и 6 поражений. Разница голов 35:22. В турнирной таблице черно-зеленые на пятом месте с 39 очками. Отставание от четвертого места три очка, но есть игра в запасе.

В десяти крайних матчах РПЛ у «быков» 5 побед, 3 ничьи и 2 поражения. Средняя результативность — 1,3 гола за матч. Половина игр прошла на ТБ2,5. В 6 из 10 игр забили обе команды. Пропустили «быки» 10 раз в 10 играх. На выезде «Краснодар» играет результативнее. В 10 матчах средняя результативность гостей 1,6 гола за матч. В 8 из 10 гостевых игр РПЛ «Краснодар» забивает как минимум один раз.

У «Краснодара» серьезные кадровые проблемы. Из-за травмы матч рискует пропустить Эдуард Сперцян. Точно не сыграет четыре футболиста: Сергей Волков, Вячеслав Литвинов, Юрий Газинский, Александр Черников. Все дисквалифицированы.

Прогноз на матч 25-го тура РПЛ «Крылья Советов» — «Краснодар»

В рамках РПЛ у команд нет лидера. В 17 встречах клубы одержали по пять побед, еще в семи играх была ничья. В атаке более удачливы «быки»: 22 против 17. 5 из 7 ничьих пришлись на матчи в Самаре, при одной победе хозяев и двух победах гостей. Разница голов 11:5 в пользу «Краснодара». Самарский клуб не может обыграть «Краснодар» в четырех играх подряд. 5 из 8 матчей прошли на ТМ2,5. Ставка «обе забьют — нет» прошла в 5 из 8 игр.

Если отталкиваться от статистики очных матчей, то «Крылья Советов» не в самом завидном положении. «Краснодар» регулярно берет очки в Самаре, но в предстоящей игре ситуация на поле может измениться. «Быки» сыграют без Газинского и Черникова в центре поля, под вопросом появление на поле Сперцяна. У «Крыльев Советов» с выбором игроков в стартовый состав проблем значительно меньше.

Ставка на матч: победа «Крыльев Советов». У «быков» есть проблемы с составом, да и смена тренерского штаба не могла пройти бесследно.

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Где смотреть Крылья Советов – Краснодар