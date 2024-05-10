2Drots, «Амкал» и «Родина Медиа» сыграет в плей-ин Media Basket

Теги Лига Ставок Media Basket Родина Медиа (баскетбол) GOATS (баскетбол) Амкал (баскетбол) AVG (баскетбол) 2Drots (баскетбол) Pena Team (баскетбол) Team Team (баскетбол) Dawgs (баскетбол) Медиафутбол

Расписание плей-ин Лига Ставок Media Basket.

11 мая, суббота

1-й матч. Dawgs – 2Drots, начало в 16:30

2-й матч. Pena Team – «Амкал», начало в 17:10

3-й матч. AVG – GOATS, начало в 17:50

4-й матч. «Родина Медиа» – Team Team, начало в 18:35

5-й матч. Победитель игры 1 – Проигравший игры 3, начало в 19:15

6-й матч. Победитель игры 2 – Проигравший игры 4, начало в 19:55

7-й матч. Победитель игры 3 – Победитель игры 5, начало в 20:45

8-й матч. Победитель игры 4 – Победитель игры 6, начало в 21:25

Примечание: время начала матча – московское

Матчи пройдут в Москве, в международном центре бокса.

1 комментарий
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