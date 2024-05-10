2Drots, «Амкал» и «Родина Медиа» сыграет в плей-ин Media Basket
Расписание плей-ин Лига Ставок Media Basket.
11 мая, суббота
1-й матч. Dawgs – 2Drots, начало в 16:30
2-й матч. Pena Team – «Амкал», начало в 17:10
3-й матч. AVG – GOATS, начало в 17:50
4-й матч. «Родина Медиа» – Team Team, начало в 18:35
5-й матч. Победитель игры 1 – Проигравший игры 3, начало в 19:15
6-й матч. Победитель игры 2 – Проигравший игры 4, начало в 19:55
7-й матч. Победитель игры 3 – Победитель игры 5, начало в 20:45
8-й матч. Победитель игры 4 – Победитель игры 6, начало в 21:25
Примечание: время начала матча – московское.
Матчи пройдут в Москве, в международном центре бокса.