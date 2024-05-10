Клопп об Эмери: «Один из лучших в нашем деле. Попадание в ЛЧ с «Астон Виллой» будет совершенно исключительным»

Теги Ливерпуль Астон Вилла премьер-лига Англия Юрген Клопп Севилья Вильярреал Лига Европы УЕФА Унаи Эмери Футбол

Юрген Клопп похвалил тренерскую работу Унаи Эмери.

«Он один из лучших в нашем деле. Некоторые клубы не были готовы ждать, но, оглядываясь назад, возможно, они бы приняли другое решение.

Я знаю его так долго, у него всегда была своя четкая идея. Он столько раз выигрывал с «Севильей», с «Вильярреалом» было действительно сложно.

Он всегда очень хорошо организует свою команду. То, что он делает, совершенно исключительно. Мы все знаем, как трудно квалифицироваться в Лигу чемпионов, и то, что он, вероятно, сделает это, является абсолютно исключительным», – отметил главный тренер «Ливерпуля».

Напомним, испанский тренер трижды выигрывал Лигу Европы с «Севильей», а также в 2021 году с «Вильярреалом».

В настоящий момент «Астон Вилла», набрав 67 очков в 36 матчах, занимает четвертую строчку в турнирной таблице АПЛ.

Команда Унаи Эмери примет с «Ливерпуль» Юргена Клоппа в 37-м туре АПЛ в понедельник.

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6 комментариев
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Слово Клоппа против слова Дзюбы. Кому что милее
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Вот жизнь все и расставила по своим местам, где дзюба и где Эмери
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Спросите у Дзюбиньо. Он лучше знает)
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У тренера 4 победы в ЕК. Теперь попадание в ЛЧ с андердогом. Как же время расставляет все места
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Помню, как в начале сезона или в первой его половине после крупного поражения Астон Виллы Алекс Фергюсон хвалил Астон Виллу и говорил, что эта команда с той игрой, что она показала добьётся в этом сезоне многого. Фергюсона тогда никто особо не понял, подумали, просто не хочет плохого говорить о проигравшей команде, а момент этот мне врезался в память, птмчт уж сэр Алекс в футболе разбирается получше многих)))
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