Клопп об Эмери: «Один из лучших в нашем деле. Попадание в ЛЧ с «Астон Виллой» будет совершенно исключительным»

Юрген Клопп похвалил тренерскую работу Унаи Эмери.

«Он один из лучших в нашем деле. Некоторые клубы не были готовы ждать, но, оглядываясь назад, возможно, они бы приняли другое решение.

Я знаю его так долго, у него всегда была своя четкая идея. Он столько раз выигрывал с «Севильей», с «Вильярреалом» было действительно сложно.

Он всегда очень хорошо организует свою команду. То, что он делает, совершенно исключительно. Мы все знаем, как трудно квалифицироваться в Лигу чемпионов, и то, что он, вероятно, сделает это, является абсолютно исключительным», – отметил главный тренер «Ливерпуля».

Напомним, испанский тренер трижды выигрывал Лигу Европы с «Севильей», а также в 2021 году с «Вильярреалом».

В настоящий момент «Астон Вилла», набрав 67 очков в 36 матчах, занимает четвертую строчку в турнирной таблице АПЛ.

Команда Унаи Эмери примет с «Ливерпуль» Юргена Клоппа в 37-м туре АПЛ в понедельник.

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