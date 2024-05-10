Силкин о Смолове: «Каждому овощу свой срок. У Федора хорошая карьера, но вечных футболистов не бывает»

Сергей Силкин заявил, что у Федора Смолова проблемы с мотивацией в «Динамо».

« – опытный игрок, но вечных футболистов не бывает. Раньше вообще в 30 лет карьеру заканчивали. Мы сейчас хотим, чтобы спортсмены вечно выступали? Так не бывает. Каждому овощу свой срок.

У него же хорошая карьера, которая с меня начиналась. Я Кобелеву посоветовал Федора взять в основной состав. Но состоялся Смолов сначала в « », а потом в « ». У меня нет к нему никаких претензий.

Мы все становимся старше, это обыденное явление. Но, видимо, рядом с ним не хватает людей, которые могут ему подсказать. Качества у него остались, а с мотивацией теперь есть проблемы», – сказал бывший тренер бело-голубых.

В текущем сезоне Мир 34-летний форвард провел 23 матча в составе « », забил 4 гола и сделал 4 результативные передачи.