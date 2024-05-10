Силкин о Смолове: «Каждому овощу свой срок. У Федора хорошая карьера, но вечных футболистов не бывает»

Теги Федор Смолов Андрей Кобелев премьер-лига Россия Сборная России по футболу Динамо Москва Урал Сергей Силкин Краснодар Футбол

Сергей Силкин заявил, что у Федора Смолова проблемы с мотивацией в «Динамо».

«Смолов – опытный игрок, но вечных футболистов не бывает. Раньше вообще в 30 лет карьеру заканчивали. Мы сейчас хотим, чтобы спортсмены вечно выступали? Так не бывает. Каждому овощу свой срок.

У него же хорошая карьера, которая с меня начиналась. Я Кобелеву посоветовал Федора взять в основной состав. Но состоялся Смолов сначала в «Урале», а потом в «Краснодаре». У меня нет к нему никаких претензий.

Мы все становимся старше, это обыденное явление. Но, видимо, рядом с ним не хватает людей, которые могут ему подсказать. Качества у него остались, а с мотивацией теперь есть проблемы», – сказал бывший тренер бело-голубых. 

В текущем сезоне Мир РПЛ 34-летний форвард провел 23 матча в составе «Динамо», забил 4 гола и сделал 4 результативные передачи. 

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9 комментариев
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Динамо Силкина был хорош
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Вот так между делом Силкин назвал Смолова не только овощем, но и просроченным овощем )) Не думаю, что Смолов это заслужил.
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Ответ Антон Фалафель
Смолов никогда из себя ничего не представлял.
рассказывай, фалафель:
Лучший бомбардир чемпионата России: 2015/16, 2016/17
Лучший бомбардир Кубка России: 2020/21
Футболист года в России по версии РФС: 2016, 2018
Футболист года в России по версии РФПЛ: 2016
Футболист года в России по версии «Спорт-Экспресса» (3): 2015/16, 2016/17, 2017/18
Футболист года в России по версии еженедельника «Футбол»: 2016
В списках 33 лучших футболистов чемпионата России : № 1 (2015/16, 2016/17, 2017/18), № 3 (2014/15, 2020/21)
+3
-2
+1
Ответ ss_podonok
рассказывай, фалафель: Лучший бомбардир чемпионата России: 2015/16, 2016/17 Лучший бомбардир Кубка России: 2020/21 Футболист года в России по версии РФС: 2016, 2018 Футболист года в России по версии РФПЛ: 2016 Футболист года в России по версии «Спорт-Экспресса» (3): 2015/16, 2016/17, 2017/18 Футболист года в России по версии еженедельника «Футбол»: 2016 В списках 33 лучших футболистов чемпионата России : № 1 (2015/16, 2016/17, 2017/18), № 3 (2014/15, 2020/21)
Вот это салат
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Лопырев уже не тот
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думаю, пока цветет алмазами апрель, овощ не утонет)))
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Пик карьеры этого овоща был когда он забил на команду и страну болеющую за сборную ради своего понта...
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Про овоща вообще в точку
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