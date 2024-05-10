Силкин о Смолове: «Каждому овощу свой срок. У Федора хорошая карьера, но вечных футболистов не бывает»
Сергей Силкин заявил, что у Федора Смолова проблемы с мотивацией в «Динамо».
«Смолов – опытный игрок, но вечных футболистов не бывает. Раньше вообще в 30 лет карьеру заканчивали. Мы сейчас хотим, чтобы спортсмены вечно выступали? Так не бывает. Каждому овощу свой срок.
У него же хорошая карьера, которая с меня начиналась. Я Кобелеву посоветовал Федора взять в основной состав. Но состоялся Смолов сначала в «Урале», а потом в «Краснодаре». У меня нет к нему никаких претензий.
Мы все становимся старше, это обыденное явление. Но, видимо, рядом с ним не хватает людей, которые могут ему подсказать. Качества у него остались, а с мотивацией теперь есть проблемы», – сказал бывший тренер бело-голубых.
В текущем сезоне Мир РПЛ 34-летний форвард провел 23 матча в составе «Динамо», забил 4 гола и сделал 4 результативные передачи.
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Лучший бомбардир Кубка России: 2020/21
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Футболист года в России по версии РФПЛ: 2016
Футболист года в России по версии «Спорт-Экспресса» (3): 2015/16, 2016/17, 2017/18
Футболист года в России по версии еженедельника «Футбол»: 2016
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