Чернов о Слишковиче: «Старается нас раскрепостить. Однажды предложил футбол, где можно только пешком ходить. Забавно поиграли!»

Никита Чернов рассказал об изменениях в «Спартаке» при Владимире Слишковиче.

Слишкович возглавил клуб 14 апреля – после отставки Гильермо Абаскаля. Под его руководством в прошлом месяце красно-белые провели 3 матча в рамках Мир , набрали 7 очков и обыграли «Ростов» со счетом 5:1.

– «Спартак» со Слишковичем не проигрывает шесть матчей и чувствует себя намного лучше. Как это ощущается внутри?

– Настроение точно поднялось. Слишкович не суетится лишний раз. Наоборот, старается нас раскрепостить. Однажды он предложил футбол по необычным правилам: нельзя было бегать, можно только пешком ходить. Забавно поиграли!

Перед «Ростовом» Слишкович дал особенную двусторонку: поменял всем амплуа, поставил игроков на неожиданные позиции. Я в нападении бегал, играл правого защитника, Мишаня Игнат с были центральными защитниками. Повеселились, посмеялись, поулыбались – наша команда выиграла 1:0.

– Какой из шести матчей при Слишковиче для тебя самый приятный?

– Наверное, победа над « ». Давно не могли их обыграть, наконец-то случилось, да еще и с таким счетом. Даже домой приятно было возвращаться, несмотря на дальнюю дорогу.

– Не кажется, что победа над «Ростовом» чуть переоценена? И что она случилась за счет ошибок , Мелехина и остальных?

– Я бы не стал так говорить. Песьяков же до этого так не ошибался, правильно? Наверное, наше давление тоже повлияло на его действия, мы создали для него некомфортные условия, вынудили ошибиться.

– «Ростов» играет довольно необычно – с очень высокой обороной. Как вас к этому готовил Слишкович?

– При Абаскале с ними тяжело шло, потому что пытались выходить из обороны в короткий пас. На этот раз упростили игру, больше за спину кидали, отсюда у них и пошли ошибки.

Как все было? Слишкович заходит перед матчем и говорит: «Сегодня играем так, так и так – и побеждаем. Просто забрасываем туда – и все получится». Мы переглянулись: «Ого, мы там два года не выигрывали, а здесь все так просто».

В итоге сработало. Просто Слишкович реально уверен в себе – и собственным примером заставил нас тоже поверить в себя, – рассказал защитник «Спартака» в интервью Sports.

Как изменился «Спартак» при Слишковиче? Интервью Никиты Чернова