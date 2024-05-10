«Байер» предложил фанатам бесплатно сделать тату в честь этого сезона. Клуб впервые стал чемпионом и выдал рекордную серию без поражений

Леверкузенский «Байер» предложил болельщикам сделать бесплатные татуировки.

Ранее клуб из стал чемпионом Германии впервые в своей истории.

Кроме того, команда под руководством Хаби Алонсо продлила рекордную серию до 49 матчей подряд без поражений во всех турнирах и побила рекорд «Бенфики» в эпоху УЕФА. Также клуб впервые с 2002 года вышел в финал еврокубка – 25 мая «Байер» сыграет с «Аталантой» в финале .

В честь успехов в нынешнем сезоне в клубе предложили фанатам сделать бесплатные татуировки: «Запишитесь на прием прямо сейчас, чтобы увековечить этот уникальный сезон на своей коже».

Болельщикам предложено несколько вариантов эскизов тату.