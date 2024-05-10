«Байер» предложил фанатам бесплатно сделать тату в честь этого сезона. Клуб впервые стал чемпионом и выдал рекордную серию без поражений

Теги Байер бундеслига Германия Кубок Германии Лига Европы УЕФА болельщики Футбол

Леверкузенский «Байер» предложил болельщикам сделать бесплатные татуировки.

Ранее клуб из Леверкузена стал чемпионом Германии впервые в своей истории. 

Кроме того, команда под руководством Хаби Алонсо продлила рекордную серию до 49 матчей подряд без поражений во всех турнирах и побила рекорд «Бенфики» в эпоху УЕФА. Также клуб впервые с 2002 года вышел в финал еврокубка – 25 мая «Байер» сыграет с «Аталантой» в финале Лиги Европы.

В честь успехов в нынешнем сезоне в клубе предложили фанатам сделать бесплатные татуировки: «Запишитесь на прием прямо сейчас, чтобы увековечить этот уникальный сезон на своей коже». 

Болельщикам предложено несколько вариантов эскизов тату. 

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15 комментариев
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Вот это круто конечно) думаю спрос будет нереальным
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Надо набивать тату с портретом Хаби Алонсо.
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Должен быть шаблон в виде часов или просто цифра 90+
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-1
+12
Ответ Yobo
Надо набивать тату с портретом Хаби Алонсо.
Девушкам желательно не на спине
+9
-2
+7
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0
+4
причем тут forza bayer не совсем понятно)
+4
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Ответ messilegend10
14 апреля там какой рекорд был
Чемпионство
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Не хватает 97 минута
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+2
14 апреля там какой рекорд был
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Покреативнее бы что то )
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А у нас один футболист набивал себе эмблему «динамы», а потом говорил что это не она) футболист,кстати говоря, отличный)
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Я бы подождал. Может, что-то про трипл можно будет набить.
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№4
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-Хочу свести татуировку Сталина.
-Почему?
-Я становлюсь старше, он всё сильнее улыбается...
КВН
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