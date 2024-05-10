Александр Соболев: «Джикия – капитан номер один, вожак «Спартака». Он поможет в любой ситуации, даже если не выходит на поле»

Александр Соболев высоко отозвался о Георгии Джикии.

– Георгий Джикия недавно сыграл с «Зенитом», а потом получил травму и снова оказался вне поля.

– Георгий в любом случае наш вожак, который всех мотивирует. Настоящий капитан, который поможет в любой ситуации. Даже если не выходит на поле. Бывает, что оказываюсь рядом с ним на скамейке запасных и поражаюсь, насколько эмоционально он переживает и подсказывает.

Многие в этом сезоне надевали капитанскую повязку, в том числе я. Но Джикия – капитан номер один, – сказал форвард «Спартака».