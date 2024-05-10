Александр Соболев: «Джикия – капитан номер один, вожак «Спартака». Он поможет в любой ситуации, даже если не выходит на поле»

Теги Спартак премьер-лига Россия Георгий Джикия Александр Соболев Футбол

Александр Соболев высоко отозвался о Георгии Джикии.

– Георгий Джикия недавно сыграл с «Зенитом», а потом получил травму и снова оказался вне поля. 

– Георгий в любом случае наш вожак, который всех мотивирует. Настоящий капитан, который поможет в любой ситуации. Даже если не выходит на поле. Бывает, что оказываюсь рядом с ним на скамейке запасных и поражаюсь, насколько эмоционально он переживает и подсказывает.

Многие в этом сезоне надевали капитанскую повязку, в том числе я. Но Джикия – капитан номер один, – сказал форвард «Спартака».

Материалы по теме

9 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Теперь парни могут опаздывать на завтрак и спокойно заниматься своими делами, два любимки, припудривать пятачки и накручивать друг другу хвостики
+4
-2
+2
Абаскалю говорил об этом?
+1
0
+1
Сидя на скамейке реально помогает! А то на поле делов бы натворил
+1
0
+1
Ромашка
0
0
0
С такой личкой держать баласт в команде чтоб он на банке сидел и капитанил? Может тогда лучше сразу тренером назначить?
0
0
0
Поможет доесть хинкали
0
0
0
Вожак. Напомните, или расскажите хотя бы одну историю, когда этот вожак повел за собой команду, переломил своими словами или игрой матч
0
0
0
Вожак. Напомните, или расскажите хотя бы одну историю, когда этот вожак повел за собой команду, переломил своими словами или игрой матч
0
0
0
Думаю да!
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий