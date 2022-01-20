Скандал с презентацией Языджи в ЦСКА, победа «МЮ» и эпичный камбэк «Тоттенхэма», карантинные проблемы Латыпова, интервью босса «Матч ТВ» Sports.ru и другие новости утра

1. ЦСКА арендовал хавбека «Лилля» Юсуфа Языджи с правом выкупа. Сам факт трансфера затмила его крайне сомнительная презентация – в ролике о приходе турецкого новичка армейцы пошутили о русских Наташах. ЦСКА отстранил сотрудников, ответственных за видео, а главред CSKA TV Катерина Кирильчева извинилась за придуманный ею сюжет.

2. В АПЛ выдался жаркий вечер. «Тоттенхэм» сделал самый поздний камбэк в истории лиги, уступая «Лестеру» 1:2 к 95-й минуте, выиграв со счетом 3:2.

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Брентфорд» (3:1), одержав пятую победу при Рангнике. Кажется, недовольным остался только Роналду: Криштиану бросил куртку на землю после замены на 71-й минуте.

3. Генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин дал большое интервью главному редактору Sports.ru Владиславу Воронину. Босс «Матча» считает канал лучшим в мире, рассказывает о фильмах в эфире и популярности фигурного катания, а также поддевает Okko. А еще Тащин подарит подписку на футбольные каналы автору самого заплюсованного комментария к его интервью.

4. НХЛ. Два очка Панарина помогли «Рейнджерс» обыграть «Торонто» (6:3), Михеев забил за «Лифс» во 2-м матче подряд. Другие результаты – здесь.

5. Эдуарду Латыпову продлили карантин из-за коронавируса до 28 января, сообщил тренер сборной России по биатлону Юрий Каминский. IBU разъяснил, в чем проблема – россиянин не привит разрешенной в Европе вакциной. Пока все выглядит так, что Латыпов не полетит на Олимпиаду-2022 в Пекин одновременно с командой – а может, и вообще не полетит.

6. Карацев, Хачанов, Надаль, Зверев, Монфис, Шаповалов, Берреттини, Алькарас вышли в 3-й круг Australian Open. У женщин до этой стадии дошли Кудерметова, Осака, Барти, Свитолина, Азаренко, Бадоса.

7. Трансферные новости. «Зенит» близок к приобретению лучшего бомбардира «Интернасьонала» Юри Алберто, за него могут заплатить до 20 млн евро. Гасперини блокирует трансфер Миранчука в «Дженоа», хотя клубы согласовали аренду хавбека.

Роналду уйдет из «МЮ», если клуб не попадет в ЛЧ, так как хочет повторить рекорд Хенто по победам в турнире. «ПСЖ» дает Мбаппе контракт до 2024-го с опцией трансфера в 2023-м, чтобы он сыграл на ЧМ в Катаре в статусе их игрока. «Реал» в то же время предлагает Килиану 6-летний контракт на 21 млн евро в год с подписным бонусом 40 млн евро. «Барса» отстранит Дембеле, если он сегодня не примет предложение по контракту. «Бавария» продаст Левандовского летом, если он не продлит контракт.

8. НБА. «Милуоки» взял верх над «Мемфисом», «Лейкерс» встречаются с «Индианой». Остальные результаты – здесь.

9. Месси не вызван в сборную Аргентины на матчи с Чили и Колумбией, он восстанавливается после ковида. Дибала, Ди Мария, Лаутаро – в составе.

10. В 3-м туре группового этапа Кубка Африки Египет обыграл Судан, Нигерия была сильнее Гвинеи-Бисау.

11. В 1/8 финала Кубка Италии «Интер» прошел «Эмполи», «Сассуоло» обыграл «Кальяри». В Кубке Испании «Атлетико» уступил «Сосьедаду». В Кубке Германии «Лейпциг» обыграл «Ганзу», «Герта» уступила «Униону».

12. Бабиков, Поварницын, Томшин, Буртасова и Куклина вошли в состав сборной России на чемпионат Европы по биатлону.

13. «Спартак» продлил контракт с Айртоном до 2026 года.

14. Билеты на финал ЛЧ в Санкт-Петербурге будут стоить от 8 до 120 тысяч рублей, сообщает «Матч ТВ».

15. Кассация Робиньо по делу о групповом изнасиловании отклонена. Экс-форвард «Реала» приговорен к 9 годам тюрьмы.

16. Новак Джокович в 2020-м купил 80% акций датской компании, разрабатывающей препарат против коронавируса.

17. Российские судьи не будут работать на командном турнире по фигурному катанию на Олимпиаде-2022 в Пекине.

18. Сборная США попросила своих лыжников не критиковать Китай за ситуацию с уйгурами в Пекине-2022. Кроме того, США и Германия рекомендовали олимпийцам не брать мобильные телефоны и ноутбуки в Пекин из-за риска слежки со стороны Китая.

Цитаты дня.

Генпродюсер «Матч ТВ» о Бузовой: «Очень хотим видеть Ольгу в эфире чаще. Будем ее звать и дальше»

Депутат Журова о видео с Языджи: «И меня Наташей называли в Турции. Русские девушки создали там себе такой образ. Удачная акция ЦСКА»

Галицкий о российских тренерах: «Мы не в казино, чтобы давать шанс. Клуб – это не забава. В школе «Краснодара» никого не увидели»

Талалаев о Грозном: «Жена Роши уехала через 1,5 месяца, не смогла жить. Дело не только в том, что это не столица – культура особая»

Дмитрий Губерниев: «Есть факты – три лидера сборной Норвегии по лыжам связаны с допингом: Сундбю, Йохауг и Бьорген. Совпадение? Не думаю»

Хави: «Либо Дембеле продлевает контракт, либо «Барса» продает его. Он хочет остаться, но ничего не делает для этого»

Сергей Семак: «Как можно говорить о выходе из группы в ЛЧ? У «Зенита» 25-26-й бюджет. Конкурировать сложно»

Галицкий о том, что нужно «Краснодару» для чемпионства: «Бюджет как у «Зенита». Чудес не бывает»