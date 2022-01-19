IBU: «Латыпов не вакцинирован разрешенной в Европе вакциной. Это совершенно отличается от случая с Кюном»

В Международном союзе биатлонистов (IBU) прокомментировали ситуацию с немцем Йоханнесом Кюном, который выступит на этапе Кубка мира в Антхольце.

На прошлой неделе биатлонист сдал положительный тест на ковид и пропустил соревнования в Рупольдинге. Сейчас он уже покинул карантин – в отличие от россиянина Эдуарда Латыпова, который по-прежнему не может выступать на Кубке мира.

«Этому есть очень простое объяснение: Эдуард Латыпов не вакцинирован разрешенной вакциной. Как в Германии, так и во всей Европе, он должен пройти 14-дневный карантин без сдачи теста.

Это совершенно отличается от случая с Йоханесом Кюном, который полностью вакцинирован, и согласно национальным правилам, может сдавать тесты вне зависимости от карантина через несколько дней.

Процедура происходит в соответствии с установленными стандартами. Эти стандарты одинаковы для каждого отдельно взятого человека, чей тест в Германии оказался положительным. Также хочу добавить, что эти стандарты установили власти Германии, а не IBU», – заявили в Международном союзе биатлонистов