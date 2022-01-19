ЦСКА отстранил сотрудников, ответственных за видео с презентацией Языджи: «Недопустимо и неприемлемо»

Директор по связям с общественностью и информационной политике ЦСКА Сергей Аксенов прокомментировал ситуацию с видеороликом, опубликованным в социальных сетях клуба в связи с трансфером хавбека Юсуфа Языджи, который был арендован у «Лилля».

В ролике аккаунт московского клуба в выдуманной переписке сначала лайкает его фотографии, а затем начинает общаться с полузащитником на английском языке.

Турецкий футболист не отвечает на вопросы, после чего ЦСКА пишет ему: «Юсуф, это Россия, у нас тут много Наташ». И моментально поступает ответ: «Пять минут, уже еду!»

«Тут даже обсуждать нечего. Подобные вещи не должны появляться на официальных ресурсах. Это и недопустимо, и неприемлемо.

Лица, ответственные за этот инцидент, отстранены от работы», – сказал Аксенов.

«Это Россия, у нас много Наташ». Ролик ЦСКА о приходе новичка из Турции Языджи (видео уже удалено)