Кубок Италии. «Милан» принимает «Дженоа» Шевченко, «Фиорентина» без Кокорина разгромила «Наполи»

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Во вторник стартовала 1/8 финала Кубка Италии. «Аталанта» дома обыграла «Венецию» (2:0).

13 января проходят еще два матча: «Наполи» крупно проиграл «Фиорентине» Александра Кокорина (2:5), который не вышел на поле, «Милан» играет с «Дженоа», возглавляемый Андреем Шевченко.

Остальные игры состоятся 18, 19 и 20 января.

Кубок Италии

1/8 финала

Наполи – Фиорентина 2:5 (1:1, 1:1, 0:1)
Дата проведения
13 января, 20.00, «Сан-Паоло»
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Голы:
0:1 – 41 Влахович, 1:1 – 44 Мертенс, 1:2 – 57 Бираги, 2:2 – 90 Петанья, 2:3 – 105 Венути, 2:4 – 108 Пионтек, 2:5 – 119 Мале.
НаполиОспина (Мерет, 46), Ди Лоренцо, Ррахмани, Туанзебе, Гулям (Малькюи, 83), Мертенс, Демме (Фабиан Руис, 64), Лоботка (Чиоффи, 90), Элмаз, Политано (Лосано, 64), Петанья (Жезус, 94).
ФиорентинаДронговски, Венути, Настасич (Игор Жулио, 90), Миленкович, Бираги, Данкан (Терраччано, 45), Торрейра, Кастровилли (Бонавентура, 90), Сапонара (Мале, 46), Влахович (Пионтек, 73), Гонсалес (Иконе, 90).
Предупреждения:
Данкан (23), Ррахмани (56), Кастровилли (59), Фабиан Руис (77), Туанзебе (85).
Удаления:
Дронговски (45), Лосано (84), Фабиан Руис (90).

 

Милан – Дженоа 0:1 (второй тайм)
Дата проведения
13 января, 23.00, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
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Гол:
0:1 – 17 Эстигор.
МиланМеньян, Калулу, Томори (Флоренци, 24), Габбия, Эрнандес, Крунич, Тонали, Жиру, Ребич, Жуниор Мессиас, Мальдини.
ДженоаШемпер, Хефти, Ванхойсден, Эстигор, Васкес, Бадель, Мелегони, Портанова, Кайседо, Экубан, Йебоа.
Предупреждения:
Бадель (36), Тонали (42), Йебоа (47).

 

Лацио – Удинезе
Дата проведения
18 января, 19.30, «Стадио Олимпико»
превью матча онлайн статистика

 

Ювентус – Сампдория
Дата проведения
18 января, 23.00, «Альянц Стэдиум»
превью матча онлайн статистика

 

Сассуоло – Кальяри
Дата проведения
19 января, 19.30, «Читта-дель-Триколоре»
превью матча онлайн статистика

 

Интер – Эмполи
Дата проведения
19 января, 23.00, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
превью матча онлайн статистика

 

Рома – Лечче
Дата проведения
20 января, 23.00, «Стадио Олимпико»
превью матча онлайн статистика

 

Аталанта – Венеция 2:0 (1:0, 1:0)
Дата проведения
12 января, 19.30, «Адзурри д′Италия»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
1:0 – 12 Муриэль, 2:0 – 88 Мэле.
АталантаМуссо, Хатебур, Паломино, Демирал, Скальвини (де Рон, 66), Пеццелла (Мэле, 73), Фройлер, Пессина, Копмейнерс, Муриэль (Пашалич, 73), Миранчук.
ВенецияЛедзерини, Кальдара, Ампаду, Свобода, Молинаро (Шнегг, 46), Чрнигой (Маццокки, 55), Фьордилино (Перец, 77), Кийин (Хейманс, 62), Тессманн, Окереке (Анри, 46), Юнсен.
Предупреждения:
Копмейнерс (28), Фьордилино (41), Шнегг (54), Ампаду (76), Юнсен (90).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Статистика Кубка Италии

Календарь Кубка Италии

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