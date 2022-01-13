Кубок Италии. «Милан» принимает «Дженоа» Шевченко, «Фиорентина» без Кокорина разгромила «Наполи»

Во вторник стартовала 1/8 финала Кубка Италии. «Аталанта» дома обыграла «Венецию» (2:0).
13 января проходят еще два матча: «Наполи» крупно проиграл «Фиорентине» Александра Кокорина (2:5), который не вышел на поле, «Милан» играет с «Дженоа», возглавляемый Андреем Шевченко.
Остальные игры состоятся 18, 19 и 20 января.
1/8 финала
- Дата проведения
- 13 января, 20.00, «Сан-Паоло»
- Голы:
- 0:1 – 41 Влахович, 1:1 – 44 Мертенс, 1:2 – 57 Бираги, 2:2 – 90 Петанья, 2:3 – 105 Венути, 2:4 – 108 Пионтек, 2:5 – 119 Мале.
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Наполи –
Оспина (Мерет, 46), Ди Лоренцо, Ррахмани, Туанзебе, Гулям (Малькюи, 83), Мертенс, Демме (Фабиан Руис, 64), Лоботка (Чиоффи, 90), Элмаз, Политано (Лосано, 64), Петанья (Жезус, 94).
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Фиорентина –
Дронговски, Венути, Настасич (Игор Жулио, 90), Миленкович, Бираги, Данкан (Терраччано, 45), Торрейра, Кастровилли (Бонавентура, 90), Сапонара (Мале, 46), Влахович (Пионтек, 73), Гонсалес (Иконе, 90).
- Предупреждения:
- Данкан (23), Ррахмани (56), Кастровилли (59), Фабиан Руис (77), Туанзебе (85).
- Удаления:
- Дронговски (45), Лосано (84), Фабиан Руис (90).
- Дата проведения
- 13 января, 23.00, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
- Гол:
- 0:1 – 17 Эстигор.
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Милан –
Меньян, Калулу, Томори (Флоренци, 24), Габбия, Эрнандес, Крунич, Тонали, Жиру, Ребич, Жуниор Мессиас, Мальдини.
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Дженоа –
Шемпер, Хефти, Ванхойсден, Эстигор, Васкес, Бадель, Мелегони, Портанова, Кайседо, Экубан, Йебоа.
- Дата проведения
- 18 января, 19.30, «Стадио Олимпико»
- Дата проведения
- 18 января, 23.00, «Альянц Стэдиум»
- Дата проведения
- 19 января, 19.30, «Читта-дель-Триколоре»
- Дата проведения
- 19 января, 23.00, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
- Дата проведения
- 20 января, 23.00, «Стадио Олимпико»
- Дата проведения
- 12 января, 19.30, «Адзурри д′Италия»
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Аталанта –
Муссо, Хатебур, Паломино, Демирал, Скальвини (де Рон, 66), Пеццелла (Мэле, 73), Фройлер, Пессина, Копмейнерс, Муриэль (Пашалич, 73), Миранчук.
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Венеция –
Ледзерини, Кальдара, Ампаду, Свобода, Молинаро (Шнегг, 46), Чрнигой (Маццокки, 55), Фьордилино (Перец, 77), Кийин (Хейманс, 62), Тессманн, Окереке (Анри, 46), Юнсен.
- Предупреждения:
- Копмейнерс (28), Фьордилино (41), Шнегг (54), Ампаду (76), Юнсен (90).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.