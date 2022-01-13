Кубок Италии. «Милан» принимает «Дженоа» Шевченко, «Фиорентина» без Кокорина разгромила «Наполи»

Во вторник стартовала 1/8 финала Кубка Италии. дома обыграла «Венецию» (2:0).

13 января проходят еще два матча: крупно проиграл «Фиорентине» Александра Кокорина (2:5), который не вышел на поле, играет с , возглавляемый Андреем Шевченко.

Остальные игры состоятся 18, 19 и 20 января.

Кубок Италии

1/8 финала

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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