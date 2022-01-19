«Зенит» близок к приобретению лучшего бомбардира «Интернасьонала» Юри Алберто (RMC Sport)

Нападающий близок к переходу в «Зенит».

По данным RMC Sport, приобретение 20-летнего форварда может повлиять на решение петербуржцев отпустить .

На иранца претендуют и , однако продаст его только в случае, если найдет замену.

«Лион» продолжает переговоры о трансфере Азмуна, но имеет несколько запасных вариантов, если согласовать сделку так и не удастся.

Юри Алберто – бывший игрок юношеских и молодежной сборных Бразилии.

В 31 матче завершившегося чемпионата Бразилии он стал лучшим бомбардиром «Интернасьонала» с 12 голами. Его статистика – здесь.