«Зенит» близок к приобретению лучшего бомбардира «Интернасьонала» Юри Алберто (RMC Sport)

Нападающий «Интернасьонала» Юри Алберто близок к переходу в «Зенит».
По данным RMC Sport, приобретение 20-летнего форварда может повлиять на решение петербуржцев отпустить Сердара Азмуна.
На иранца претендуют «Лион» и «Ювентус», однако «Зенит» продаст его только в случае, если найдет замену.
«Лион» продолжает переговоры о трансфере Азмуна, но имеет несколько запасных вариантов, если согласовать сделку так и не удастся.
Юри Алберто – бывший игрок юношеских и молодежной сборных Бразилии.
В 31 матче завершившегося чемпионата Бразилии он стал лучшим бомбардиром «Интернасьонала» с 12 голами. Его статистика – здесь.