Главный тренер рассказал о причинах ухода из клуба полузащитника .

«Взять Роши. Недавно женился, но жена через полтора месяца уехала: не смогла жить в Грозном.

Одисе обратился к нам: «Жизнь теряется. Не могу быть один, а люди, с которыми мне комфортно, не готовы здесь жить. У меня никаких вопросов к команде и Грозному, но отпустите».

Дело не только в том, что это не столица – культура особая. У меня такого ощущения нет, но Серджо Джовани (общительный, как и все итальянцы) отмечает: чеченцы, как и многие мусульмане, довольно закрытые.

Наша задача – сломать стереотипы, привести доводы в пользу Грозного, убедить, что тут комфортно. «Ахмат» заботится об игроках. В Чечне сложно держать собаку в квартире – есть противоречия из-за веры, традиций. А клуб находит варианты.

Плюс клуб под санкциями. Не разбрасывается деньгами, не тратит, как еще пять-семь лет назад. Наша позиция: команда должна быть укомплектована к сборам. Но для этого пришлось бы переплачивать.

Можно ждать до конца окна и в последний момент предлагать сумму. Кто-то в этой игре побеждает (как с Кассьеррой), нам удается не всегда. В прошлом сезоне так сорвалась сделка с одним нападающим, в этом – с Мусса Коне и еще одним африканцем Боли. А богатым клубам проще оставить игрока себе, даже если тот не нужен», – сказал Талалаев.