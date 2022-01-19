Кирильчева о видео с Языджи: «Неудачный и неуместный сюжет был придуман мною в условиях дефицита времени. Приношу извинения болельщикам, девушкам и Юсуфу»

Главный редактор CSKA TV Катерина Кирильчева извинилась за ролик, опубликованный в связи с трансфером хавбека , который был арендован у «Лилля».

В ролике аккаунт московского клуба в выдуманной переписке сначала лайкает его фотографии, а затем начинает общаться с полузащитником на английском языке.

Турецкий футболист не отвечает на вопросы, после чего ЦСКА пишет ему: «Юсуф, это Россия, у нас тут много Наташ». И моментально поступает ответ: «Пять минут, уже еду!»

«Приношу свои искренние извинения за презентационный ролик, который выпустила наша медиагруппа. Изначально планировался и был утвержден другой сценарий, но без присутствия игрока его нельзя было воплотить в жизнь. В условиях дефицита времени мною был придуман такой сюжет, который оказался неудачным и неуместным, а для многих еще и оскорбительным.

Еще раз приношу свои извинения нашим болельщикам, в особенности девушкам, а также лично Юсуфу», – сказано в заявлении, опубликованном в твиттере ЦСКА.

Ролик удалили из всех аккаунтов ЦСКА примерно через 15-20 минут после публикации.

«Это Россия, у нас много Наташ». Ролик ЦСКА о приходе новичка из Турции Языджи (видео уже удалено)