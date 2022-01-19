«Реал» дает Мбаппе 6-летний контракт на 21 млн евро в год. Подписной бонус – 40 млн евро

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У «Реала» есть предварительная договоренность об условиях контракта с форвардом «ПСЖ» Килианом Мбаппе, который может стать свободным агентом следующим летом.

По информации АВС, мадридский клуб согласовал с футболистом 6-летний контракт с зарплатой 21 млн евро в год. Кроме того, Мбаппе получит подписной бонус в размере 40 млн евро. Еще ему достанутся 50% визуальных прав.

Сообщалось, что «ПСЖ» дает Мбаппе контракт до 2024-го с опцией трансфера в 2023-м, чтобы он сыграл на ЧМ в Катаре в статусе их игрока. Если Килиан согласится остаться во Франции, то «Реал» откажется от него.

В этом сезоне 23-летний форвард провел 26 матчей за «ПСЖ» во всех турнирах, забил 19 голов и отдал 12 результативных передач. Его статистика – здесь.

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