Роналду уйдет из «МЮ», если клуб не попадет в ЛЧ, так как хочет повторить рекорд Хенто по победам в турнире. У Месси та же цель (As)

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Нападающий Криштиану Роналду при определенных обстоятельствах может покинуть «Манчестер Юнайтед» следующим летом, утверждает As.

По данным источника, 36-летний португалец сменит клуб, если «МЮ» не выйдет в Лигу чемпионов, так как хочет повторить или побить рекорд легенды «Реала» Франсиско Хенто, который на данный момент является единственным 6-кратным обладателем Кубка европейских чемпионов.

Отмечается, что у форварда «ПСЖ» Лионеля Месси, который на два года моложе Роналду, та же цель.

Напомним, на счету Роналду пять побед в Лиге чемпионов (одна – с «Манчестер Юнайтед», четыре – с «Реалом»). Месси выигрывал этот турнир четырежды.

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