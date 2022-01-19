Роналду уйдет из «МЮ», если клуб не попадет в ЛЧ, так как хочет повторить рекорд Хенто по победам в турнире. У Месси та же цель (As)

Нападающий Криштиану Роналду при определенных обстоятельствах может покинуть следующим летом, утверждает As.

По данным источника, 36-летний португалец сменит клуб, если «МЮ» не выйдет в Лигу чемпионов, так как хочет повторить или побить рекорд легенды , который на данный момент является единственным 6-кратным обладателем Кубка европейских чемпионов.

Отмечается, что у форварда , который на два года моложе Роналду, та же цель.

Напомним, на счету Роналду пять побед в Лиге чемпионов (одна – с «Манчестер Юнайтед», четыре – с «Реалом»). Месси выигрывал этот турнир четырежды.