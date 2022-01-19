Сборная США попросила своих лыжников не критиковать Китай за ситуацию с уйгурами в Пекине-2022.

Об этом сообщил бывший американский лыжник Ноа Хоффман.

«У спортсменов есть великолепная платформа для высказываний (Олимпиада – Sports.ru), возможность быть лидерами в обществе, но своя же сборная не разрешает им задавать неудобные вопросы и поднимать важные проблемы. Это меня расстраивает.

Но, если честно, я бы тоже посоветовал спортсменам молчать в Пекине-2022, потому что от этого зависит их безопасность. Они смогут высказаться, когда вернутся домой», – рассказал Хоффман.

США и ряд других стран объявили Олимпиаде-2022 в Пекине дипломатический бойкот из-за угнетения коренного населения одного из регионов – уйгуров.

Как выглядят лагеря, куда Китай согнал уйгуров, и что там творится? За это Олимпиада-2022 получила бойкот