Роналду бросил куртку на землю после замены на 71-й минуте матча «МЮ» с «Брентфордом»

обыгрывает (3:1, второй тайм) в перенесенном матче 17-го тура .

На 71-й минуте главный тренер манкунианцев Ральф Рангник заменил форварда на защитника .

Португалец выразил свое недовольство данным решением, швырнув на землю переданную ему куртку и сев на ступеньку рядом с креслами запасных. Спустя несколько секунд он поднял верхнюю одежду и надел.

Как отмечает BBC Sport, Роналду что-то бормотал про себя и указывал себе на грудь.

Вскоре главный тренер манкунианцев Ральф Рангник побеседовал с Криштиану.

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