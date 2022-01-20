Роналду бросил куртку на землю после замены на 71-й минуте матча «МЮ» с «Брентфордом»

«Манчестер Юнайтед» обыгрывает «Брентфорд» (3:1, второй тайм) в перенесенном матче 17-го тура АПЛ.
На 71-й минуте главный тренер манкунианцев Ральф Рангник заменил форварда Криштиану Роналду на защитника Харри Магуайра.
Португалец выразил свое недовольство данным решением, швырнув на землю переданную ему куртку и сев на ступеньку рядом с креслами запасных. Спустя несколько секунд он поднял верхнюю одежду и надел.
Как отмечает BBC Sport, Роналду что-то бормотал про себя и указывал себе на грудь.
Вскоре главный тренер манкунианцев Ральф Рангник побеседовал с Криштиану.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.