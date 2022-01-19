«ПСЖ» дает Мбаппе контракт до 2024-го с опцией трансфера в 2023-м, чтобы он сыграл на ЧМ в Катаре в статусе их игрока. Если Килиан согласится, то «Реал» откажется от него

Стали известны подробности о переговорах между «ПСЖ» и форвардом о новом контракте.

По данным АВС, парижане предлагают 23-летнему футболисту контракт сроком до 2024 года с возможностью перехода в другой клуб в 2023-м. Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи хочет, чтобы Мбаппе был игроком команды во время ЧМ-2022, который пройдет в Катаре.

Килиан дал «Реалу» слово, что перейдет на правах свободного агента летом. Если он останется в «ПСЖ», то новых предложений от мадридского клуба больше не получит. «Реал» спокоен, но больше не пойдет ни на какие задержки, и Мбаппе знает об этом. «Мадрид» не верит, что Килиан изменит свое мнение, однако на игрока давит не только «ПСЖ», но и его семья.

«Реал» должен уведомить , когда начнет официальные переговоры с Мбаппе о предварительном контракте. Форвард попросил не предпринимать активных действий до игр 1/8 финала Лиги чемпионов.

В этом сезоне 23-летний форвард провел 26 матчей за «ПСЖ» во всех турнирах, забил 19 голов и отдал 12 результативных передач. Его статистика – здесь.