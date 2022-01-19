Генпродюсер «Матч ТВ»: «Лучший канал мира? «Матч». Лучший холдинг – «Газпром-Медиа»

Теги премьер-лига Россия телевидение Газпром ESPN Александр Тащин Газпром-Медиа Матч ТВ Тина Канделаки Александр Жаров Футбол

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин в интервью Sports.ru назвал свой канал и холдинг лучшими в мире.

– Идеальный спортивный канал в твоих глазах – какой он? Есть зарубежные аналоги? 

– Идеальный канал – платный канал. Аналогов федерального «Матч ТВ» по количеству бесплатных трансляций в мире нет вообще.

– То есть в идеале нет бесплатного канала и вы строите чисто бизнес-империю?

– Во всем мире – да. У нас – мы понимаем, что в том числе развитие спорта – социальная функция, которую мы выполняем. 

– Лучший канал мира? 

– «Матч ТВ». 

– Это честный ответ?

– Конечно. Если честно, я сейчас, кроме «Матч ТВ», ничего не смотрю – не успеваю. Мы с коллегами с утра до ночи работаем на канале. Конечно, он правда нам кажется лучшим.

– А в команде смотрят [зарубежные каналы]?

– Конечно. Но что и как они смотрят… Все мы знаем референсы, ESPN – основной из них.

– Лучшая телекомпания или медиасервис мира – безотносительно спорта? 

– Я бы сказал: лучший холдинг. «Газпром-Медиа».

– Точно ничего лучше нет?

– Точно.

– А сколько смотришь медиаплатформ вообще?

– Сейчас смотрю «Матч ТВ», «Матч Премьер» и платформу Premier. На большее нет времени.

– То есть Premier лучше Netflix?

– Netflix, честно, не смотрю. У меня даже нет подписки. И никогда не было. Наверное, мое упущение.

– Лучший медиаменеджер мира?

– Могу назвать российских: Александр Жаров (гендиректор АО «Газпром-Медиа Холдинг» – прим. Sports.ru), Тина Канделаки, Николай Картозия (гендиректор телеканала «Пятница!» – прим. Sports.ru), – сказал Тащин.

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