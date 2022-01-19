Генпродюсер «Матч ТВ»: «Лучший канал мира? «Матч». Лучший холдинг – «Газпром-Медиа»

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин в интервью Sports.ru назвал свой канал и холдинг лучшими в мире.
– Идеальный спортивный канал в твоих глазах – какой он? Есть зарубежные аналоги?
– Идеальный канал – платный канал. Аналогов федерального «Матч ТВ» по количеству бесплатных трансляций в мире нет вообще.
– То есть в идеале нет бесплатного канала и вы строите чисто бизнес-империю?
– Во всем мире – да. У нас – мы понимаем, что в том числе развитие спорта – социальная функция, которую мы выполняем.
– Лучший канал мира?
– «Матч ТВ».
– Это честный ответ?
– Конечно. Если честно, я сейчас, кроме «Матч ТВ», ничего не смотрю – не успеваю. Мы с коллегами с утра до ночи работаем на канале. Конечно, он правда нам кажется лучшим.
– А в команде смотрят [зарубежные каналы]?
– Конечно. Но что и как они смотрят… Все мы знаем референсы, ESPN – основной из них.
– Лучшая телекомпания или медиасервис мира – безотносительно спорта?
– Я бы сказал: лучший холдинг. «Газпром-Медиа».
– Точно ничего лучше нет?
– Точно.
– А сколько смотришь медиаплатформ вообще?
– Сейчас смотрю «Матч ТВ», «Матч Премьер» и платформу Premier. На большее нет времени.
– То есть Premier лучше Netflix?
– Netflix, честно, не смотрю. У меня даже нет подписки. И никогда не было. Наверное, мое упущение.
– Лучший медиаменеджер мира?
– Могу назвать российских: Александр Жаров (гендиректор АО «Газпром-Медиа Холдинг» – прим. Sports.ru), Тина Канделаки, Николай Картозия (гендиректор телеканала «Пятница!» – прим. Sports.ru), – сказал Тащин.