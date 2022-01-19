Генпродюсер «Матч ТВ»: «Okko – это не бизнес, а маркетинг, форма кешбэка подписки на «Сбер»

Генеральный продюсер в интервью Sports.ru поделился мнением о мультимедийном сервисе и онлайн-кинотеатре .

– Медиаландшафт сильно меняется: онлайн-кинотеатры завоевывают платежеспособную аудиторию, аудитория растет, онлайн-площадки претендуют на спорт. Напрягает ли вас все это?

– Напрягает – не очень правильное слово. Я бы сказал, что держит в тонусе.

– Тенденции много лет. Есть ощущение, что глобально «Матч ТВ» проспал изменения и сейчас вынужден догонять, разрабатывая новое приложение. Это правильное ощущение?

– Неправильное. Понятно, что необходимо обновление в нашем диджитале – мы их делаем.

У нас как раз запустилась в тестовом режиме бета-версия нового сайта и нового приложения – дальше будем все это развивать и модернизировать, будем становиться конкурентоспособными всем остальным площадкам.

– Удобно ли сейчас смотреть «Матч ТВ» не с телевизора?

– В декабре стало удобнее.

– То есть до этого ответ – нет? Обычному пользователю, который смотрит разные онлайн-кинотеатры, удобно смотреть спорт?

– Я могу только на себя ориентироваться. Мне глобально было удобно. Но хочется всегда большего.

– Что цифры в диджитале говорят? Вы довольны?

– Да.

– Давай на примере вашего главного платного канала – «Матч Премьер». По моей информации, больше 80% подписчиков дают сети платного ТВ, ваш диджитал – менее 20%. Верно?

– Плюс-минус пропорция правильная.

– Кажется, пропорция не соответствует времени.

– Есть еще такие площадки, у которых спутниково-кабельное распространение и OTT-платформа? С чем сравнивать?

– Я говорю, что менее 20% подписчиков в интернете в 2021 году – мало. Потому что люди смотрят видео в интернете и платят за это.

– Давай сравним. Какие площадки?

– «Кинопоиск», Okko – считается?

– Да, но какой контент учитывается? Что смотрят люди? Все зависит от контента. У «Кинопоиска» и Okko огромная кинобиблиотека.

Okko сегодня – форма кешбэка подписки на . Это не бизнес, а маркетинг, который бизнесом никогда не будет. А экономика спортивного сегмента – точнее, проблемы этой экономики – известны на рынке всем, – сказал Тащин.

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