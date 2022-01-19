Генпродюсер «Матч ТВ»: «Okko – это не бизнес, а маркетинг, форма кешбэка подписки на «Сбер»

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин в интервью Sports.ru поделился мнением о мультимедийном сервисе и онлайн-кинотеатре Okko.
– Медиаландшафт сильно меняется: онлайн-кинотеатры завоевывают платежеспособную аудиторию, аудитория растет, онлайн-площадки претендуют на спорт. Напрягает ли вас все это?
– Напрягает – не очень правильное слово. Я бы сказал, что держит в тонусе.
– Тенденции много лет. Есть ощущение, что глобально «Матч ТВ» проспал изменения и сейчас вынужден догонять, разрабатывая новое приложение. Это правильное ощущение?
– Неправильное. Понятно, что необходимо обновление в нашем диджитале – мы их делаем.
У нас как раз запустилась в тестовом режиме бета-версия нового сайта и нового приложения – дальше будем все это развивать и модернизировать, будем становиться конкурентоспособными всем остальным площадкам.
– Удобно ли сейчас смотреть «Матч ТВ» не с телевизора?
– В декабре стало удобнее.
– То есть до этого ответ – нет? Обычному пользователю, который смотрит разные онлайн-кинотеатры, удобно смотреть спорт?
– Я могу только на себя ориентироваться. Мне глобально было удобно. Но хочется всегда большего.
– Что цифры в диджитале говорят? Вы довольны?
– Да.
– Давай на примере вашего главного платного канала – «Матч Премьер». По моей информации, больше 80% подписчиков дают сети платного ТВ, ваш диджитал – менее 20%. Верно?
– Плюс-минус пропорция правильная.
– Кажется, пропорция не соответствует времени.
– Есть еще такие площадки, у которых спутниково-кабельное распространение и OTT-платформа? С чем сравнивать?
– Я говорю, что менее 20% подписчиков в интернете в 2021 году – мало. Потому что люди смотрят видео в интернете и платят за это.
– Давай сравним. Какие площадки?
– «Кинопоиск», Okko – считается?
– Да, но какой контент учитывается? Что смотрят люди? Все зависит от контента. У «Кинопоиска» и Okko огромная кинобиблиотека.
Okko сегодня – форма кешбэка подписки на «Сбер». Это не бизнес, а маркетинг, который бизнесом никогда не будет. А экономика спортивного сегмента – точнее, проблемы этой экономики – известны на рынке всем, – сказал Тащин.
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