Месси не вызван в сборную Аргентины на матчи с Чили и Колумбией. Дибала, Ди Мария, Лаутаро – в составе

опубликовала список игроков, которые смогут принять участие в ближайших матчах квалификации ЧМ-2022 против Чили (28 января) и Колумбии (2 февраля).

В состав не попал нападающий «ПСЖ» , который продолжает восстанавливаться после перенесенного коронавируса.

Вратари: Франко Армани («Ривер Плейт»), Хуан Муссо ( ), Эмилиано Мартинес («Астон Вилла»), Эстебан Андрада («Монтеррей»).

Защитники: Гонсало Монтьель, Маркос Акунья (оба – «Севилья»), Науэль Молина («Удинезе»), Лукас Мартинес («Фиорентина»), Херман Песселья («Бетис»), Николас Отаменди («Бенфика»), Лисандро Мартинес, Николас Тальяфико (оба – ).

Полузащитники: Леандро Паредес, Анхель Ди Мария (оба – ), Лукас Окампос, Папу Гомес (оба – «Севилья»), Гидо Родригес («Бетис»), Джовани Ло Чельсо («Тоттенхэм»), Алексис Мак Аллистер («Брайтон»), Эмилиано Буэндиа («Астон Вилла»), Родриго де Пауль («Атлетико»), Николас Гонсалес («Фиорентина»).

Нападающие: Пауло Дибала («Ювентус»), Лаутаро Мартинес, Хоакин Корреа (оба – «Интер»), Анхель Корреа («Атлетико»), Хулиан Альварес («Ривер Плейт»).