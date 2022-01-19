Месси не вызван в сборную Аргентины на матчи с Чили и Колумбией. Дибала, Ди Мария, Лаутаро – в составе

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Сборная Аргентины опубликовала список игроков, которые смогут принять участие в ближайших матчах квалификации ЧМ-2022 против Чили (28 января) и Колумбии (2 февраля).

В состав не попал нападающий «ПСЖ» Лионель Месси, который продолжает восстанавливаться после перенесенного коронавируса.

Вратари: Франко Армани («Ривер Плейт»), Хуан Муссо («Аталанта»), Эмилиано Мартинес («Астон Вилла»), Эстебан Андрада («Монтеррей»).

Защитники: Гонсало Монтьель, Маркос Акунья (оба – «Севилья»), Науэль Молина («Удинезе»), Лукас Мартинес («Фиорентина»), Херман Песселья («Бетис»), Николас Отаменди («Бенфика»), Лисандро Мартинес, Николас Тальяфико (оба – «Аякс»).

Полузащитники: Леандро Паредес, Анхель Ди Мария (оба – «ПСЖ»), Лукас Окампос, Папу Гомес (оба – «Севилья»), Гидо Родригес («Бетис»), Джовани Ло Чельсо («Тоттенхэм»), Алексис Мак Аллистер («Брайтон»), Эмилиано Буэндиа («Астон Вилла»), Родриго де Пауль («Атлетико»), Николас Гонсалес («Фиорентина»).

Нападающие: Пауло Дибала («Ювентус»), Лаутаро Мартинес, Хоакин Корреа (оба – «Интер»), Анхель Корреа («Атлетико»), Хулиан Альварес («Ривер Плейт»).

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