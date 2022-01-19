Генпродюсер «Матч ТВ» о Бузовой: «Очень хотим видеть Ольгу в эфире чаще. Будем ее звать и дальше»

Генеральный продюсер в интервью Sports.ru оценил появление в эфире канала поп-исполнительницы Ольги Бузовой.

– К институту репутации. Ты говоришь, что все измеряется цифрами. Допустим, матч собирает 25% доли и рейтинга – вообще не важно, что люди думают и чувствуют, правильно понимаю?

– Всегда важно, с какими эмоциями, мыслями и чувствами люди смотрят канал.

Ты сейчас меня подводишь под слова, что вообще не важно, что люди думают? Конечно, важно. Но если они это смотрят, если потребляют этот контент – почему это не показывать?

– Тогда почему не так часто в эфире «Матч ТВ»? Я думаю, канал мог бы договориться о постоянной коллаборации.

– Ольга – очень занятая барышня. Очень хочу Ольгу чаще видеть в нашем эфире.

– Шоу яркое было, не спорю.

– Ты же знаешь, что это было самое цитируемое событие во время чемпионата Европы? Ты считаешь, что это тоже было ужасно?

– Нет, я три раза посмотрел эфир. Прекрасно.

– Тааак! То есть тут нормально? Репутация?

– Я сказал, что шоу яркое, но ярким можно быть с разных сторон.

– Так сложилось, правда. Это не спланированная акция. Так получилось.

Очень хотим видеть Ольгу в эфире чаще. Будем ее звать и дальше. Как и остальных медийных и известных людей, – сказал Тащин.

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