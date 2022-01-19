Депутат Журова о видео с Языджи: «И меня Наташей называли в Турции. Русские девушки создали там себе такой образ. Удачная акция ЦСКА»

Депутат Государственной думы Светлана Журова высказалась о видео, опубликованном в соцсетях ЦСКА в связи с трансфером хавбека , который был арендован у «Лилля».

В ролике аккаунт московского клуба в выдуманной переписке сначала лайкает его фотографии, а затем начинает общаться с полузащитником на английском языке.

Турецкий футболист не отвечает на вопросы, после чего ЦСКА пишет ему: «Юсуф, это Россия, у нас тут много Наташ». И моментально поступает ответ: «Пять минут, уже еду!»

Московский клуб уже принес извинения, а также отстранил сотрудников, ответственных за подготовку видео.

«Я не считаю эту шутку оскорбительной для российских женщин, не считаю, что им стоит на нее обижаться. Многих русских девушек в Турции называют Наташами, это так сложилось. Это стало уже традиционно, во многом это из-за русских девушек, которые создали там себе такой образ. Даже не русских, а украинских девушек. Если любая русская девушка туда приедет, то ее будут так называть.

И меня тоже там Наташей называли, ничего страшного. ЦСКА провели удачную акцию, теперь многие узнали фамилию их новичка, не только болельщики, но и непричастные к футболу люди», – сказала Журова.

«Юсуф, это Россия. У нас здесь много Наташ». ЦСКА представил Языджи – и это полный фэйл