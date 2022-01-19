Джокович в 2020-м купил 80% акций датской компании, разрабатывающей препарат против коронавируса (Reuters)

Первая ракетка мира владеет 80% акций датской биотехнологической компании QuantBioRes, сообщает Reuters со ссылкой на главу компании Ивана Лонкаревича.

Лонкаревич, который назвал себя предпринимателем, рассказал, что инвестиции были сделаны в июне 2020 года, но отказался назвать их сумму.

QuantBioRes занимается разработкой препарата против коронавируса. Лонкаревич подчеркнул, что это лекарство, а не вакцина. Компания разрабатывает пептид, который препятствует проникновению коронавируса в клетку человека.

В компании, по словам Лонкаревича, работают около 11 исследователей в Дании, Австралии и Словении. QuantBioRes рассчитывает начать клинические испытания в Великобритании этим летом.

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