Джокович в 2020-м купил 80% акций датской компании, разрабатывающей препарат против коронавируса (Reuters)

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Первая ракетка мира Новак Джокович владеет 80% акций датской биотехнологической компании QuantBioRes, сообщает Reuters со ссылкой на главу компании Ивана Лонкаревича.

Лонкаревич, который назвал себя предпринимателем, рассказал, что инвестиции были сделаны в июне 2020 года, но отказался назвать их сумму.

QuantBioRes занимается разработкой препарата против коронавируса. Лонкаревич подчеркнул, что это лекарство, а не вакцина. Компания разрабатывает пептид, который препятствует проникновению коронавируса в клетку человека.

В компании, по словам Лонкаревича, работают около 11 исследователей в Дании, Австралии и Словении. QuantBioRes рассчитывает начать клинические испытания в Великобритании этим летом.

Из игроков за Джоковича внезапно бился только Кириос – хотя годами зло его троллил. Раньше Новак не называл его по имени, теперь они снова общаются

Джокович проиграл суд и уезжает из Австралии. Его признали антиваксером, угрозой порядку и могут не пустить обратно еще 3 года

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