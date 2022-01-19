«Это Россия, у нас много Наташ». Ролик ЦСКА о приходе новичка из Турции Языджи (видео уже удалено)

Пресс-служба ЦСКА опубликовала выдуманную переписку с новичком команды , который был арендован у «Лилля».

В ролике, представленном в соцсетях армейцев, аккаунт клуба сначала лайкает его фотографии, а затем начинает личную переписку на английском языке.

Турецкий футболист не отвечает на вопросы, после чего ЦСКА пишет ему: «Юсуф, это Россия, у нас тут много Наташ». И моментально поступает ответ: «Пять минут, уже еду!»

Ролик удалили из всех аккаунтов ЦСКА примерно через 15-20 минут после публикации, однако видео и скриншоты распространились в социальных сетях.