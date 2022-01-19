Сергей Семак: «Как можно говорить о выходе из группы в ЛЧ? У «Зенита» 25-26-й бюджет. Конкурировать сложно»

Главный тренер высказался о результатах клуба в Лиге чемпионов.

– У «Ювентуса» и «Челси», как мы сейчас видим, кризисный сезон. Можно ли было пройти такую группу или против грандов в любом случае с нынешним составом добывать результат сложно?

– Думаю, сложно. Максимум мы могли рассчитывать еще на два-три очка при определенном стечении обстоятельств. Может, могли победить «Челси» дома, а в Лондоне сыграть вничью. Либо зацепить ничью с «Ювентусом» в Петербурге. Но кардинально это ситуацию не изменило бы. Даже в кризисный сезон составы «Челси» и «Ювентуса» превосходят состав «Зенита».

Пройти возможно, но это было бы, скорее, стечение обстоятельств, нежели заслуга команды. Да, могли бы выйти в плей-офф в этой Лиге чемпионов, в следующей – но это не являлось бы закономерностью. Конкурировать сложно.

Прежде чем ставить задачи, нужно понимать, насколько это реально. В чемпионате России – да, бюджет, возможности у нас выше, и мы обязаны бороться за титул.

Но как можно говорить о выходе из группы в Лиге чемпионов? Мне бы хотелось услышать аргументы людей, которые на этом настаивают. Ставить задачу – да, должны. В Лиге чемпионов наш бюджет — 25-26-й среди всех участников, а выходят в плей-офф 16.

Здесь сложно использовать слово «должны». Должны стараться и ждать шанса, чтобы это случилось.

– После некоторых матчей в Лиге чемпионов вирусился мем про «достойное поражение» «Зенита». Команда в этой ЛЧ сыграла достойно?

– Думаю, достойно. Вряд ли можно предъявить нам претензии в двух играх с «Челси» и в домашней с «Ювентусом». Да, в созидании не все получилось, но в обороне выглядели хорошо.

Нам не удались два матча – с «Ювентусом» на выезде, где, с одной стороны, соперник был предельно мотивирован, с другой — мы выглядели плохо. И второй матч с «Мальме»: в обороне выглядели нормально, но в атаке почти ничего не создали.

В остальных четырех матчах сыграли неплохо. И считаю наше выступление абсолютно нормальным, – сказал Семак.