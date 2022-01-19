Бывший нападающий Робиньо будет подвергнут наказанию за участие в групповом изнасиловании.

Кассационный суд Рима отклонил жалобу 37-летнего бразильца и его друга Рикардо Фалько и подтвердил решение нижестоящих инстанций приговорить двоих мужчин к девяти годам лишения свободы. Дальнейшее обжалование невозможно, приговор вступил в силу незамедлительно после вынесения вердикта.

Как утверждает UOL, Италия может потребовать экстрадицию Робиньо и Фалько, но вряд ли ее добьется, поэтому, вероятно, попросит Бразилию обеспечить отбывание виновными наказания в местной тюрьме. Для этого ей нужно передать документы, связанные с исполнением решения, в южноамериканскую страну и дождаться их рассмотрения, однако никаких сроков для этого процесса нет.

Инцидент, о котором идет речь, произошел в Милане в 2013 году, когда бразилец и еще пять человек изнасиловали девушку из Албании в ночном клубе. Она находилась в состоянии алкогольного опьянения. В тот вечер девушка отмечала 23-летие.

В ноябре 2017 года бразильский нападающий был приговорен итальянским судом к 9 годам тюремного заключения за изнасилование. До настоящего момента футболист и его адвокаты пытались обжаловать приговор.

В октябре 2020 года Робиньо дал интервью, в котором заявил, что не насиловал девушку, а сексуальный контакт между ними произошел по обоюдному согласию: «Она подошла ко мне, и контакт произошел по желанию обеих сторон. Мы находились там несколько минут, трогали друг друга. А потом я уехал домой. Мои друзья сказали мне, что с согласия девушки они остались с ней, занимались с ней сексом, потому что она этого хотела. И что они вышли из этого клуба вместе с ней и пошли в другой клуб».

Робиньо известен по выступлениям за сборную Бразилии, «Сантос», «Реал», , , «Гуанчжоу», , «Сивасспор» и . Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.