Билеты на финал ЛЧ в Санкт-Петербурге будут стоить от 8 до 120 тысяч рублей

Стали известны цены на билеты на финальный матч Лиги чемпионов-2021/22, который пройдет в Санкт-Петербурге.

Билеты первой категории будут стоить 690 евро (около 60 тысяч рублей), второй категории — 490 евро (примерно 43 тысячи рублей), билеты третьей категории планируют продавать по 90 евро (почти 8 тысяч рублей).

Билет с доступом в зону хоспиталити с включенными напитками и едой обойдется в 1390 евро (порядка 120 тысяч рублей).

Финал Лиги чемпионов пройдет на стадионе 28 мая этого года.