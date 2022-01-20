«МЮ» при Рангнике выиграл 5 матчей из 9. Также у него 3 ничьих и поражение

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Ральф Рангник Брентфорд Футбол

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Брентфорд» (3:1) в перенесенном матче 17-го тура АПЛ.

Манкунианцы под руководством Ральфа Рангника провели 9 матчей и выиграли 5 из них. Ранее «Юнайтед» победил «Кристал Пэлас» (1:0), «Норвич» (1:0) и «Бернли» (3:1) в чемпионате Англии, а также «Астон Виллу» (1:0) в Кубке Англии.

Помимо этого были три ничьих – с «Янг Бойз» (1:1) в Лиге чемпионов, «Ньюкаслом» (1:1) и «Астон Виллой» (2:2) в Премьер-лиге – и поражение от «Вулверхэмптона» (0:1) в АПЛ.

Далее «МЮ» примет «Вест Хэм» – это случится 22 января в рамках чемпионата Англии.

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