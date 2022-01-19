Юрий Каминский: «По Латыпову ничего не понимаем. Китай ему еще 8 дней припаял – говорят, должен до 28-го сидеть. Ужасно»

Старший тренер мужской сборной России по биатлону сообщил, что продлили карантин из-за коронавируса.

Латыпов должен был пробыть на карантине в Германии до 20 января, а потом выступить на этапе Кубка мира в .

«Я вообще ничего не понимаю в этом. Мы даже по Латыпову не понимаем. Говорят, что он должен до 28-го сидеть. При этом здесь уже тренируется (он сдал положительный тест на коронавирус 11 января – Sports.ru). Китай ему еще 8 дней припаял. Просто не знаю, как это будет выглядеть. Только догадываюсь. Настолько все непонятно, что ужасно, честно говоря. Ничего планировать нельзя.

Бабиков и Поварницын будут на чемпионате Европы, затем, наверное, еще на Кубке IBU неделю. Наверное, этого хватит, если что перескочить. Но самолеты, прямые рейсы, не летают. Как это все осуществлять? Это большая загадка для меня. Что-то будем придумывать», – рассказал Каминский.

Латыпов вошел в состав сборной России на Олимпиаду-2022 в . Антон Бабиков и Александр Поварницын числятся запасными.

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