Генпродюсер «Матч ТВ» подарит подписку на футбольные каналы автору самого заплюсованного комментария к его интервью Sports.ru

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин пообещал подарить подписку на футбольные каналы автору самого заплюсованного комментария к его интервью главному редактору Sports.ru Владиславу Воронину.

«В конце декабря мы встретились с Владом Ворониным, чтобы обстоятельно обсудить прошлое, настоящее и будущее спортивного телевидения и в частности.



Разговоры с коллегами из Sports.ru всегда дают большую почву для размышлений и дальнейшего планирования работы, ведь они, по сути, ретранслируют главные вопросы большого количества посетителей их платформы. Старался отвечать честно и не приукрашивая, понимая, что у рядовых зрителей к нам могут быть определенные вопросы. Надеюсь, что после прочтения интервью (оно большое, приготовьтесь) большинство из них отпали.

Благодарю Влада за открытый и профессиональный диалог – мы с коллегами обязательно будем и впредь общаться с аудиторией, которой небезразличен спорт и медиа.

Понимая, что комментарии на Sports.ru – отдельный вид искусства, автору самого заплюсованного (и желательно смешного) комментария по теме интервью на 12:00 20 января подарим подписку на наши футбольные каналы», – написал Тащин в своем телеграм-канале.

Комментарии к интервью Александра Тащина модерируются в соответствии с правилами сайта.

Победителем станет автор заплюсованного комментария, результат будет зафиксирован 20 января в 12:00 по московскому времени.

Промокод на подписку на футбольные каналы холдинга «Матча» будет отправлен победителю редакцией Sports.ru.

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