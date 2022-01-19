Дмитрий Губерниев: «Есть факты – три лидера сборной Норвегии по лыжам связаны с допингом: Сундбю, Йохауг и Бьорген. Совпадение? Не думаю»

Телекомментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о словах норвежской лыжницы Марит Бьорген о том, что она была готова к критике из России из-за инцидента с допинг-пробой.

Бьорген сдала положительную допинг-пробу на стероид во время ЧМ-2017, но смогла доказать, что причиной стал прием разрешенного препарата Primolut-N, используемого для сдвига менструального цикла.

«Есть факты — три лидера Норвегии связаны с допингом: , и Марит Бьорген. Совпадение? Не думаю.

Бьорген выписывала себе индульгенцию не для России, а для всего остального мира. Скорее всего, дальше вскроются еще факты. Она, конечно, молодец, что все рассказала, но все все понимают.

Я считаю Бьорген симпатичной девушкой. Но, когда мы наблюдали ее бицуху во время лыжных соревнований, казалось, что она готовится к «Мисс Олимпия», – рассказал Губерниев.

Легенду лыж Марит Бьорген тайно оправдали за допинг (попалась на финише карьеры). Как так?