«Тоттенхэм» сделал самый поздний камбэк в истории АПЛ, уступая «Лестеру» 1:2 к 95-й. «Шпоры» при Конте не проигрывают в лиге 9 матчей

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«Тоттенхэм» одержал победу над «Лестером» (3:2) в перенесенном матче 17-го тура АПЛ.

Команда Антонио Конте до конца основного времени уступала со счетом 1:2, однако в итоге сумела вырвать победу благодаря дублю полузащитника Стевена Бергвейна.

На пятой добавленной минуте 24-летний игрок забил после передачи защитника Мэтта Доэрти, на седьмой добавленной – после паса форварда Харри Кейна.

Это самый поздний камбэк в истории АПЛ. Прежний рекорд принадлежал «Манчестер Сити» – в мае 2012 «горожане» проигрывали на 91:14, но в итоге одолели «Куинз Парк Рейнджерс» со счетом 3:2.

«Тоттенхэм» продлил серию без поражений в чемпионате до 9 матчей – именно столько работает Конте. Далее клуб встретится с «Челси» – это случится 23 января.

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