Российские судьи не будут работать на командном турнире по фигурному катанию на Олимпиаде-2022 в Пекине.

В личных видах судьи из России будут представлены в женском катании, парах и танцах на льду.

Так получилось в результате жеребьевки.

При этом на командном турнире будут судьи из США (женщины, танцы на льду), Канады (пары, танцы на льду), Японии (женщины, пары, танцы на льду) и Китая (мужчины, пары), Италии (женщины, пары, танцы на льду), Франции (мужчины, танцы на льду) и еще 15 стран.

Олимпиада-2022 в пройдет с 4 по 20 февраля.

Кого из фигуристов ставить в олимпийский командник: Щербакова или Трусова, нужны ли замены в танцах и парах, как быть с Колядой?