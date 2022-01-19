Гасперини блокирует трансфер Миранчука в «Дженоа». Клубы согласовали аренду хавбека

Главный тренер «Аталанты» не отпускает полузащитника в .

По информации Sport24, клубы полностью согласовали аренду 26-летнего хавбека, однако сделку блокирует тренер бергамасков.

«Сейчас в «Аталанте» сложная ситуация с футболистами – несколько игроков команды сдали положительные тесты на , поэтому Гасперини не хочет отпускать Миранчука», – сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Также отмечается, что из-за данной ситуации у Гасперини обострились отношения со спортивным директором «Аталанты» Джованни Сартори, который опасается, что сделка по Миранчуку может сорваться.

Миранчук в текущем сезоне провел 15 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал две результативные передачи. Его статистика – здесь.