Галицкий о том, что нужно «Краснодару» для чемпионства: «Бюджет как у «Зенита». Чудес не бывает»

Теги Зенит премьер-лига Россия Краснодар Сергей Галицкий финансовый фэйр-плей деньги Футбол

Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий высказался о том, что нужно его клубу для победы в РПЛ.

«Бюджет как у «Зенита». Чудес не бывает.

Худшее, что придумали, – это финансовый фэйр-плей. Мы не можем себе позволить такой же бюджет. Может, мы вообще никогда не станем чемпионами. Нахождение в футболе – это максимальная радость для людей, кто любит футбол.

Мы хотим и кубок, и чемпионство, но этого может не случиться. Лучшее время – это то, что я провожу на стадионе. Мы на Цое воспитаны. Нам не нужна победой любой ценой – отстоять и отбиться. Мы такие. Нравится это кому-то или нет», – сказал Галицкий в эфире телеканала «Матч Премьер».

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