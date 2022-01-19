Галицкий о том, что нужно «Краснодару» для чемпионства: «Бюджет как у «Зенита». Чудес не бывает»

Владелец высказался о том, что нужно его клубу для победы в .

«Бюджет как у . Чудес не бывает.

Худшее, что придумали, – это финансовый фэйр-плей. Мы не можем себе позволить такой же бюджет. Может, мы вообще никогда не станем чемпионами. Нахождение в футболе – это максимальная радость для людей, кто любит футбол.

Мы хотим и кубок, и чемпионство, но этого может не случиться. Лучшее время – это то, что я провожу на стадионе. Мы на Цое воспитаны. Нам не нужна победой любой ценой – отстоять и отбиться. Мы такие. Нравится это кому-то или нет», – сказал Галицкий в эфире телеканала «Матч Премьер».