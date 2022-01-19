«Барса» отстранит Дембеле, если он до завтра не примет предложение по контракту

«Барселона» заняла жесткую позицию в ситуации с вингером , который не подписал новый контракт с клубом.

По информации журналиста As Хави Мигела, в случае, если француз не ответит на предложение «Барсы» в ближайшие часы, оно будет отозвано, а игрок получит так называемое «уведомление об отстранении от команды» (la carta de libertad – документ, который досрочно прекращает сотрудничество между клубом и игроком. Эта мера не равносильна расторжению контракта, так как клуб продолжает выплачивать зарплату футболисту – прим. Sports.ru). Возможен вариант, при котором разбирательство продолжится в суде.

«Пути назад нет. Решение принято», – сообщают источники в каталонском клубе.

Дедлайнов для Дембеле больше не будет, так как «Барсе» нужно снижать зарплатную ведомость, чтобы подписать новичков. Если Усман не покинет «Барсу», то клуб больше никого не купит.

Последний день для принятия решения – 20 января. Больше отсрочек от «Барсы» игрок не получит.

Отметим, что уже использовала уведомление об отстранении от команды для расставания с игроком. Это произошло в 2002 году, когда «Барса» направила его Ривалдо. Это позволило клубу сэкономить 6,6 млн евро его зарплаты.

В этом сезоне 24-летний правый вингер провел 11 матчей за «Барселону» во всех турнирах, забил 1 мяч и отдал 2 голевые передачи. Его статистика – здесь.